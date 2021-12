Governo sacramenta vitória com aprovação da PEC dos Precatórios na Câmara

Após quatro meses de tramitação, longas negociações e impactos sobre a percepção fiscal do país, a PEC dos Precatórios passou pelo Congresso Nacional. Nesta quarta-feira, 15, a Câmara dos Deputados aprovou em 2º turno o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição 46, que contém trechos não promulgados da versão do Senado para a PEC 23. A vitória para o governo veio com um placar elástico: 332 votos a favor e 141 contrários. Com a proposta, o governo abre um espaço fiscal de mais de 100 bilhões de reais no Orçamento para 2022, em ano eleitoral. O montante será dedicado ao aumento do valor pago pelo Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família, dentre outras coisas, como o Auxílio Gás, programa de transferência de renda para a compra de gás de cozinha.

A PEC já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados, porém, devido a mudanças no Senado, precisou voltar para a casa que iniciou a tramitação. Como se trata de uma mudança constitucional, o texto só pode ir para a promulgação se as duas casas aprovam a proposta em conjunto. Em acordo, as partes que não foram mexidas pelo Senado foram promulgadas na última semana. A Câmara precisou referendar a mudança dada no prazo de limite para pagamento dos precatórios. A casa, originalmente, aprovou a mudança até 2036, o que foi alterado para até 2026 no Senado e agora mantido pelos deputados. Outra mudança que precisou ser avaliada foi o “carimbo” para que o recurso liberado pela PEC seja usado, exclusivamente em seguridade social e no Auxílio Brasil, tornando-o assim um programa permanente de transferência de renda. Esse trecho, originalmente, não estava originalmente na proposta da Câmara.

A PEC foi apresentada em agosto pelo governo ao Congresso, na tentativa de abrir espaço no Orçamento no ano eleitoral. No envio da medida, o ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou como um “meteoro” o valor dos precatórios — dívidas judiciais do governo que já não são mais cabíveis de recurso — em 2022, o que oneraria o Orçamento. A ideia inicial era parcelar esses precatórios, mas a proposta não foi bem aceita pelos parlamentares, o que motivou a busca de diversas alternativas pelo governo. Após intensa negociação entre os presidentes das casas, o deputado Arthur Lira (PP-AL) e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), chegou-se ao modelo de limite aos gastos com precatórios, inspirado em uma proposta de Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União.

Também na Câmara, em novembro, a PEC dos Precatórios alterou a correção do teto de gastos, levando em conta inflação de janeiro a dezembro e não mais de julho a junho. O ‘drible’ no teto de gastos foi dado para que o governo conseguisse abrir um espaço ainda maior no Orçamento e tentar (sem tanto sucesso) evitar o discurso de furo do teto para o pagamento do Auxílio Brasil. A medida, que inicialmente abriria espaço fiscal de 50 bilhões de reais em 2022, teve impacto de 86 bilhões como a primeira mudança e, atualmente, está calculada em 100 bilhões devido a aceleração da inflação, que corrige o teto.

Risco fiscal

As manobras feitas durante a tramitação da PEC dos Precatórios vem, nos últimos meses, deixando os investidores atônitos com a possibilidade de “calote” além do risco fiscal. O Ibovespa declinou, atingindo mínima de 100.000 pontos no início de dezembro. “O grande problema da PEC dos Precatórios é a forma como ela foi discutida e feita. Num primeiro momento, a ideia era tratar somente os precatórios, mas, por disputas políticas, o governo decidiu mexer na regra do teto de gastos, o que trouxe toda essa repercussão negativa que nós estamos vendo hoje”, afirma Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. “Olhando para frente, existe uma dúvida pairando sobre o mercado que é entender se a política fiscal do país chegou em seu pior momento ou se ainda há espaço para piorar em 2022.”

De acordo com Felipe Salto, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), o ministro da Economia, Paulo Guedes, trabalhou para realizar os desejos do presidente Jair Bolsonaro em detrimento do comprometimento com o teto de gastos. “O Ministério da Economia está trabalhando para viabilizar um desejo da área política, do presidente da República, que acha que tem de fazer o auxílio, nesse ou naquele molde”, afirma a VEJA. “É um auxílio que está sendo usado como desculpa para fazer uma lambança, que faz com que os riscos cresçam e joga água no chope da recuperação.”

O objetivo principal da matéria é estabelecer um limite para o pagamento dos precatórios. Para isso, a PEC estabelece um valor máximo a partir de 2016, ano de implementação do teto de gastos, com correção inflacionária.

A ideia de rolar dívidas que a Justiça mandou pagar já desagradava ao mercado financeiro, porém, com a ordem de Bolsonaro em pagar 400 reais por família no Auxílio Brasil, e a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que seria necessário um furo de pelo menos 30 bilhões de reais no Orçamento, a percepção piorou ainda mais. A solução para manter as despesas dentro do teto de gastos e manter o discurso de responsabilidade fiscal foi alterar o período da correção do teto de gastos. Ao mudar o período de contagem, o governo espera se aproveitar de uma inflação maior em dezembro como indexador do teto do que foi em junho, uma vez que a inflação continuou crescendo.

Com a aprovação da PEC dos Precatórios, Bolsonaro pretende recuperar um pouco de sua popularidade, corroída durante o último ano com sua controversa gestão frente à Covid-19 — desde a chegada do vírus ao país, mais de 600.000 pessoas morreram no país e três ministros da Saúde foram demitidos. Nesta terça-feira, 14, um levantamento do Ipec apontou que 55% dos brasileiros consideram o governo de Bolsonaro péssimo ou ruim, enquanto apenas 19% veem a atual gestão como ótima ou boa. Fora isso, 68% dos brasileiros desaprovam a forma como o presidente comanda o país.