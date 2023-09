Governo revisa para cima projeção de crescimento do PIB

A equipe econômica revisou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,8% para 3,2%, segundo relatório de Boletim Macrofiscal do Ministério da Fazenda. A revisão acontece após atividade econômica melhor do que o esperado no primeiro trimestre.

A economia brasileira avançou 0,9% no primeiro trimestre do ano, puxada pela recuperação da indústria e pela resiliência do setor de serviços, além da elevação do consumo das famílias. O agro, motor do PIB no 1º trimestre, recuou. A queda foi de 0,9%, muito menor que a estimativa, de 8%, resultado que ajudou a segurar o desempenho da economia brasileira. Na comparação com outros países do G20, o PIB trimestral brasileiro ficou atrás apenas do Japão, que avançou 1,5%, na comparação do 1º trimestre contra o período imediatamente anterior.

Para Alberto Ramos, diretor de pesquisa macroeconômica do Goldman Sachs para a América Latina, que revisou na semana passada crescimento do país para 3,25% ao fim de 2023, o crescimento deve desacelerar no segundo semestre. Não fosse por isso, segundo ele, o Brasil cresceria cerca de 4%. “As famílias estão endividadas, com uma política monetária restritiva e cenário externo em desaceleração”, disse.

O mais recente Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central na manhã de segunda-feira, 18, revisou para cima a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2023, de 2,64% para 2,89%. Olhando mais à frente, para 2024, a projeção do PIB também foi revista para cima, passando de 1,47% para 1,50%.

Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse “não ter dúvida” de que o Brasil deve crescer acima da média global em 2023.

