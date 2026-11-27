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Impulsionado pela arrecadação recorde e receitas de petróleo, o governo central registrou superávit de 52,3 bilhões de reais em outubro, o melhor para o mês desde 2016. Apesar do fôlego, as contas acumulam déficit de 37,9 bilhões no ano, desafiando as metas fiscais.

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O governo central registrou superávit primário de 52,3 bilhões de reais em outubro, o melhor resultado para o mês desde 2016, informou nesta sexta-feira, 27, a Secretaria do Tesouro Nacional.

O saldo foi 36,6% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, de 38,3 bilhões de reais, descontada a inflação.

O desempenho foi favorecido pelo crescimento da arrecadação federal, impulsionada pela expansão da atividade econômica, pelas medidas de elevação de tributos adotadas nos últimos anos e pelo aumento das receitas associadas à exploração de petróleo.

As despesas, por sua vez, apresentaram ligeira redução em termos reais.

Apesar do resultado positivo em outubro, as contas do governo central, que abrangem o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, acumulam déficit primário de 37,9 bilhões de reais nos dez primeiros meses de 2026.

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O resultado de outubro superou as expectativas do mercado financeiro.

Economistas projetavam saldo positivo de 47,5 bilhões de reais, enquanto a mediana das estimativas do Prisma Fiscal, levantamento realizado pelo Ministério da Fazenda com instituições financeiras, apontava superávit de 43,4 bilhões de reais.

Arrecadação em alta

A receita líquida da União, descontadas as transferências constitucionais a estados e municípios, alcançou 253,1 bilhões de reais em outubro, expansão de 5,6% acima da inflação na comparação anual. As despesas somaram 200,9 bilhões de reais, com recuo real de 0,2%.

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Entre as principais contribuições para o aumento das receitas estão a arrecadação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), além dos ganhos provenientes de royalties e da tributação das exportações de petróleo bruto.

Em sentido contrário, os dividendos pagos pelas empresas estatais à União diminuíram, sobretudo em razão dos menores repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Do lado das despesas, a redução de 7,4 bilhões de reais nos gastos discricionários, sobre os quais o Executivo tem maior autonomia, compensou parcialmente o avanço dos desembolsos com benefícios previdenciários e programas sociais.

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Déficit persiste no ano

No acumulado de janeiro a outubro, a melhora das contas públicas decorreu de um crescimento das receitas superior ao das despesas. Enquanto a arrecadação líquida avançou 6,4% em termos reais, os gastos federais aumentaram 4,9%.

Entre os principais fatores de pressão sobre o Orçamento neste ano estão a expansão de 34,6 bilhões de reais nas despesas previdenciárias e o aumento de 15,9 bilhões de reais nos desembolsos com pessoal e encargos sociais, em valores corrigidos pela inflação.

As medidas de subsídio aos combustíveis, adotadas para amortecer os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre os preços do petróleo, também pressionaram as contas federais. Os desembolsos com essas iniciativas alcançaram 18,6 bilhões de reais até outubro.

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Nos 12 meses encerrados em outubro, o déficit primário do governo central atingiu 35,6 bilhões de reais, o equivalente a 0,27% do Produto Interno Bruto (PIB).

Meta fiscal

A legislação estabelece para 2026 uma meta de superávit primário de 0,25% do PIB, correspondente a 34,3 bilhões de reais. O arcabouço fiscal permite, contudo, uma margem de tolerância de 0,25 ponto percentual, o que possibilita o cumprimento formal da meta com as contas equilibradas.

Sucessivas alterações legislativas também ampliaram o volume de despesas que podem ser excluídas da apuração da meta. Entre elas estão os pagamentos de precatórios, investimentos estratégicos em defesa e subsídios ao diesel.

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Na mais recente revisão das projeções orçamentárias, divulgada na terça-feira, 24, a equipe econômica elevou de 67 bilhões para 77 bilhões de reais a previsão de déficit primário para 2026, já considerada a contenção de despesas prevista pelo governo.

O montante equivale ao volume de gastos autorizados a ficar fora da apuração da meta fiscal. Assim, a União poderá cumprir formalmente o objetivo estabelecido para o ano mesmo com as contas no vermelho.

Caso as projeções se confirmem, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrará os quatro anos de seu terceiro mandato com déficits primários.

A redução do desequilíbrio orçamentário estará entre os principais desafios de Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, escolhido para assumir o Ministério da Fazenda em janeiro de 2027.