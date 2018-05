Governo reduz previsão para o PIB de 2,97% para 2,5% em 2018

O governo federal divulgou nesta terça-feira, 22, novas projeções para a economia e reduziu a expectativa de crescimento para este ano. De acordo com as estimativas atuais, o Produto Interno Bruto (PIB) deve ter alta de 2,5%, em 2018, menor que a a elevação de 2,97% prevista anteriormente. O dado está no relatório de despesas e receitas do segundo bimestre (março e abril).

Também houve mudanças na expectativa de inflação para o ano, medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA). Em relação ao primeiro bimestre, quando o índice estimado pelo governo era de 3,64%, agora a previsão é de que os preços subam, em média, 3,11%. O resultado, se confirmado, ficará abaixo do centro da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 4,5% em 2018.

Os dados comprovam a expectativa de retomada mais lenta da economia neste ano. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), conhecido como a prévia do PIB, divulgado na semana passada, mostra que economia brasileira recuou 0,13% nos primeiros três meses deste ano na comparação com quarto trimestre de 2017 (outubro a dezembro).

As projeções do governo se aproximam da estimativa do mercado financeiro, anunciada no início da semana, que também ajustou expectativas para o crescimento do PIB e variação da inflação.

Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 21, os economistas do mercado financeiro aumentaram as projeções de inflação de 3,45% para 3,50%, conforme o Boletim Focus do Banco Central. As projeções apontam para expansão no PIB de 2,50% neste ano, contra 2,51% previsto na semana passada.