Governo reduz previsão e salário mínimo pode ficar abaixo de R$ 1.000

A estimativa para o salário mínimo em 2019, feita em abril pelo governo, foi reduzida de 1.002 reais para 998 reais. A informação consta de nota técnica da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional que analisa o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária para 2019.

Em 2019, a fórmula atual de reajuste será aplicada pela última vez. Pela regra, o mínimo deve ser corrigido pela inflação do ano anterior medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais a variação do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e dos serviços produzidos no país) de dois anos anteriores.

Assim, o salário mínimo de 2019 deve ser corrigido pelo INPC de 2018 e terá aumento real equivalente à taxa de crescimento do PIB em 2017.

Em abril, o governo tinha apresentado uma estimativa de que o salário que ultrapassaria pela primeira vez a barreira de 1.000 reais. O governo propôs salário mínimo de 1.002 reais para o próximo ano, o que representaria alta de 5% em relação ao atual (954 reais). No entanto, esse valor foi revisto e agora está em 998 reais, alta de 4,61% em relação ao salário atual.

Em 2017, o reajuste do salário mínimo ficou abaixo da inflação, que foi de 2,07% em 2017, segundo o INPC. Se a regra tivesse sido aplicada, o mínimo deveria ter subido para 956 reais, e não para 954 rais.

O Ministério do Planejamento informa que a diferença de 1,78 real será compensada no reajuste do salário mínimo de 2019.

(Com Agência Brasil)