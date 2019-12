O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta segunda-feira, 2, que pretende aumentar a faixa de isenção de Imposto de Renda (IR) para aqueles que ganham até 2 mil reais ainda neste ano. De acordo com o presidente, seu desejo é de que trabalhadores que tenham salários até 5 mil reais fossem isentos da cobrança até 2022.

“Eu gostaria de entregar o meu governo, por exemplo, quem ganhasse até R$ 5 mil ficasse isento do Imposto de Renda. Estou trabalhando para que este ano a gente chegue próximo aos R$ 2 mil. O pessoal pode reclamar: ‘só R$ 2 mil, prometeu R$ 5 mil.‘ Eu prometi R$ 5 mil, espero cumprir até o final do meu mandato”, disse Bolsonaro.

Atualmente, a faixa de isenção do IR compreende aqueles que ganham até 1903,98 reais. De acordo com dados do próprio Ministério da Fazenda, se a faixa de isenção fosse estendida para aqueles que ganham até 5 mil reais fosse estipulada, o governo deixaria de arrecadar R$ 60 bilhões por ano.

“Tem reação por parte da equipe econômica? Tem, é óbvio que tem. Tem por parte da Receita? Tem. E isso daí em parte eu estou forçando um pouco a barra, mas não vou constranger a equipe econômica, muito menos a Receita Federal. Acredito que os meus argumentos sejam ouvidos por parte deles, apesar de eu não entender de economia”, disse Bolsonaro.