Governo quer apresentar um país “amigo do meio ambiente” no exterior

Por Victor Irajá Atualizado em 20 out 2021, 14h12 - Publicado em 20 out 2021, 10h38

Uma das principais pedras no sapato do governo Bolsonaro, a gestão ambiental virou um dos motes dos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, nas reuniões com agentes internacionais. Eles aproveitam a troca de Ricardo Salles, cuja reputação incendiou-se mundo afora, pelo ainda desconhecido Joaquim Pereira Leite como ministro do Meio Ambiente para vender o Brasil como potência ambiental. Não será fácil. No exterior, as notícias a respeito da preservação da Amazônia são tragadas como uma das principais máculas da gestão de Jair Bolsonaro. O ministro da Economia reconhece a dificuldade, mas garante, em conversas privadas, que está “vendendo” a imagem de Leite em conversas com atores internacionais.

No périplo pelos Estados Unidos, este foi um dos principais focos de Guedes. Em conversas com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Mathias Cormann, o ministro colocou o atual chefe do Meio Ambiente “para brilhar”. “Somos uma potência verde e o governo é alvo de uma guerra de informação, somos apedrejados o tempo todo pela opinião pública”, defendeu o ministro a Cormann, defendendo que o Brasil é um país lotado de potencial para a consolidação de produção de energia verde. O ministro disse ao chefe da OCDE que o Brasil “é o principal player” neste sentido em todo o globo. Falta só combinar com os gringos.

Semanas antes, havia sido a vez de Gomes de Freitas perpassar as perguntas incômodas de investidores estrangeiros a respeito da gestão ambiental. A questão foi levantada durante uma reunião com representantes de uma empresa interessada na concessão de operação da Ferrogrão, ferrovia que ligará o Mato Grosso ao Pará. Aliados do ministro garantem que os interessados na gestão afirmaram não há qualquer dúvida quanto ao mérito do projeto do ponto de vista ambiental, mas que a estratégia de comunicação e imagem do Brasil no exterior são fatores preocupantes.

É esta a estratégia que vai embasar a participação do ministro Paulo Guedes na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, em Glasgow, na Escócia. O ministro vai apresentar um Brasil que batalha para consolidar o plano de amparo aos mais vulneráveis, por meio do Bolsa Família recauchutado, enquanto trabalha pela obtenção de investimentos por meio de uma leitura de que o país preserva muito mais do que países europeus. Vai ser difícil. Aliados da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmam que o principal entrave para que estrangeiros apostem no país envolve a imagem da gestão ambiental do governo. Segundo eles, o agronegócio pode sofrer represálias por falta de entendimento da estrutura do agronegócio brasileiro.