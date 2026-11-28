O Ministério da Fazenda publicou, na noite desta sexta-feira ,27, a portaria que prorroga por mais 30 dias a subvenção econômica de 2,12 reais por litro de óleo diesel para produtores e importadores do combustível. A informação foi enviada à imprensa neste sábado, 28.

Segundo o Ministério da Fazenda, a medida mantém o valor atualmente vigente do benefício. O objetivo é reduzir os impactos das oscilações do mercado internacional sobre os custos de abastecimento no Brasil. “A prorrogação é justificada pela persistência de restrições no mercado internacional de combustíveis e seus efeitos particularmente relevantes para o óleo diesel”, diz o Ministério em nota.

A Fazenda lembra que mais de 25% do consumo doméstico de diesel é atendido por importações no Brasil, o que eleva a exposição do país às condições externas. “A manutenção da subvenção busca atenuar a transmissão dessas pressões aos preços domésticos e contribuir para a estabilidade do abastecimento e para a redução dos impactos sobre os custos de transporte e produção”, conclui o Ministério.