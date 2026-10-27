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Economia

Governo prorroga subsídio ao diesel por 30 dias; Abicom não prevê reajuste nos combustíveis

Medida mantém benefício de R$ 2,12 por litro após disparada do dólar e alta dos preços internacionais do petróleo

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 09h35 | Atualizado em 27 out 2026, 10h22
posto de gasolina
O anúncio ocorre após a forte turbulência nos mercados financeiros provocada pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo, 25. (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)
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Governo prorroga subsídio ao diesel por 30 dias; Abicom não prevê reajuste nos combustíveis Priorize VEJA no Google

O governo federal anunciou nesta terça-feira, 27, a prorrogação por mais 30 dias do subsídio de R$ 2,12 por litro de diesel, que perderia a validade nesta semana. A medida busca conter os efeitos da alta dos preços internacionais do petróleo e da valorização do dólar sobre o custo dos combustíveis no Brasil. A VEJA, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) afirmou que não espera reajustes nos preços após a decisão do governo.

Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, a renovação terá custo estimado de R$ 10,5 bilhões, que deverá ser compensado por receitas extraordinárias provenientes do setor petrolífero, incluindo arrecadação com imposto de exportação, royalties e receitas adicionais com a comercialização de petróleo.

O anúncio ocorre após a forte turbulência nos mercados financeiros provocada pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo, 25. Na segunda-feira, 26, o dólar disparou diante do real, encarecendo os produtos importados, entre eles os combustíveis. A pressão cambial se soma à valorização do petróleo no mercado internacional, com o barril do Brent, referência global da commodity, acima dos 100 dólares em meio aos conflitos no Oriente Médio.

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O cenário preocupa especialmente o mercado de diesel, já que mais de 25% do combustível consumido no Brasil é importado. Com a alta do dólar e do petróleo, o custo de aquisição no exterior aumenta, ampliando a pressão por reajustes no mercado doméstico.

A subvenção atualmente em vigor foi estabelecida em duas etapas. Em maio, o governo criou um benefício de R$ 1,12 por litro, posteriormente ampliado em mais 1 real em setembro, diante do agravamento do cenário internacional. Com a decisão desta terça-feira, o valor total permanece em R$ 2,12 por litro, sem aumento do benefício.

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A portaria que formaliza a prorrogação deverá ser publicada ainda nesta terça-feira no Diário Oficial da União.

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