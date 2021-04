Governo propõe salário mínimo de R$ 1.147 para 2022

A LDO não leva em consideração a diferença de 2 reais de defasagem no salário mínimo de 2021. Como o reajuste é feito antes do resultado oficial da inflação — no 1º dia do ano, enquanto que o INPC é divulgado na segunda semana de janeiro — é comum haver uma defasagem. Em 2020, a diferença de 6 reais foi corrigida no mês seguinte. Neste ano, porém, os dois reais ficaram de lado.

O salário mínimo, além de reger o piso nacional de contratações, também é base para diversos benefícios do governo, como aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais. Para os anos seguintes, o governo propôs um salário mínimo de 1.188 reais em 2023 e de 1.229 reaisem 2024. Esses valores são apenas uma referência, e podem ser alterados posteriormente. De acordo com cálculos do governo, a cada 1 real de aumento no salário mínimo, a despesa aumentava 315 milhões de reais. Um aumento de R$ 47, portanto, representa uma despesa extra de quase 15 bilhões no orçamento.