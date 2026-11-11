ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Governo propõe ajuste fiscal de até R$ 60 bi com corte de benefícios tributários e novas travas de gastos

Projeto apresentado pelo senador Jaques Wagner prevê redução de incentivos tributários, controle de despesas e restrições a supersalários

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 20h25 | Atualizado em 11 nov 2026, 20h41
Homem idoso de barba branca, terno xadrez cinza e gravata listrada, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em um microfone. Ao fundo, outros dois homens de terno observam, em um plenário com cadeiras azuis e telas digitais.
 (Waldemir Barreto/Agência Senado)
Continua após publicidade
Governo propõe ajuste fiscal de até R$ 60 bi com corte de benefícios tributários e novas travas de gastos Priorize VEJA no Google

O governo Lula apresentou nesta quarta-feira, 11, um pacote de medidas para reforçar as contas públicas, com impacto estimado entre 50 bilhões e 60 bilhões de reais em 2027.

A proposta combina redução de benefícios fiscais, novas restrições ao crescimento das despesas e mecanismos para ampliar a arrecadação federal.

As mudanças constam do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, após negociações com a equipe econômica.

O texto altera o arcabouço fiscal e outras regras orçamentárias para tentar assegurar o cumprimento das metas de resultado primário e conter o avanço da dívida pública.

Siga
Continua após a publicidade

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, apresentou a estimativa de impacto durante audiência na Comissão Mista de Orçamento.

O governo pretende alcançar superávit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027, equivalente a aproximadamente R$ 73,2 bilhões, e ampliar gradualmente o resultado positivo nos anos seguintes.

Continua após a publicidade

O projeto reúne medidas de contenção de despesas e aumento de receitas. Entre as principais mudanças estão:

1. Redução de benefícios tributários. A proposta diminui em 20% o valor de diferentes incentivos fiscais federais abrangidos pela legislação. Empresas que atualmente contam com isenção ou alíquota zero, por exemplo, poderão passar a pagar o equivalente a 20% da alíquota padrão. Créditos tributários e reduções de impostos também sofrerão restrições. O objetivo é diminuir a renúncia de arrecadação da União.

Continua após a publicidade

2. Novas travas para despesas públicas. A partir de 2027, nos exercícios em que forem acionados os mecanismos de contenção previstos no projeto, o crescimento real das despesas ficará limitado a 2% ao ano, abaixo do teto geral de 2,5% previsto no arcabouço fiscal. O governo também poderá antecipar bloqueios orçamentários para evitar o descumprimento das metas.

3. Restrições às compensações tributárias. O Executivo poderá limitar temporariamente o uso de créditos tributários pelas empresas para quitar impostos federais. A medida busca preservar a arrecadação em períodos de ajuste fiscal, mas pode afetar o fluxo de caixa de companhias que dependem dessas compensações.

4. Uso de recursos acumulados em fundos. O governo poderá utilizar até 40% do superávit financeiro do exercício anterior de determinadas fontes de recursos vinculadas a finalidades específicas. A autorização exclui verbas constitucionalmente protegidas e recursos destinados, entre outras áreas, à saúde, educação, seguridade social e segurança pública.

Continua após a publicidade

5. Combate aos supersalários. O Congresso terá prazo de até 120 dias, contado da eventual publicação da lei, para apreciar uma proposta de regulamentação de pagamentos que ultrapassam o teto constitucional do funcionalismo. O texto não estabelece diretamente novos limites remuneratórios, mas procura acelerar a discussão sobre o tema.

6. Controle de despesas obrigatórias. O governo deverá apresentar projeções para cinco exercícios e um plano de medidas para aproximar o crescimento de determinadas despesas constitucionais dos limites do arcabouço fiscal. A estratégia inclui ações de combate a fraudes, irregularidades e pagamentos indevidos.

7. Limites para despesas e transferências. O projeto estabelece restrições temporárias a gastos com equalização de financiamentos à exportação e compensações previdenciárias. Também reorganiza o calendário de determinadas transferências previstas em lei, com o objetivo de aliviar a execução orçamentária até 2030.

Continua após a publicidade

8. Exceção para os subsídios ao diesel. Apesar de propor um ajuste fiscal, o texto autoriza excluir até R$ 10,5 bilhões em despesas com subvenções ao diesel do cálculo da meta de resultado primário de 2026. A medida busca preservar os mecanismos de contenção dos preços dos combustíveis diante da alta do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio.

A exclusão dos subsídios não representa uma economia efetiva. Os pagamentos continuarão sendo realizados e terão impacto sobre as contas públicas, mas deixarão de ser considerados na verificação do cumprimento da meta fiscal deste ano.

O dispositivo é um dos pontos mais controversos do pacote. Especialistas alertam que a criação de novas exceções pode enfraquecer a credibilidade das regras fiscais, justamente quando o governo busca demonstrar maior compromisso com o controle da dívida.

Outra mudança relevante envolve as receitas extraordinárias provenientes da exportação de petróleo.

O projeto impede, até 2030, que a arrecadação do imposto de exportação sobre petróleo bruto seja considerada no cálculo de determinadas obrigações de despesa vinculadas à receita corrente líquida. A medida pode reduzir a pressão sobre gastos obrigatórios, inclusive os relacionados à saúde.

O pacote também permite, sob condições específicas, abrir créditos adicionais para investimentos estruturantes em exercícios posteriores à adoção de medidas de contenção, sem incorporá-los ao limite regular de despesas.

A autorização depende do desempenho fiscal e do cumprimento das metas.

A iniciativa surge em meio à preocupação com a trajetória da dívida pública, que alcançou 82,9% do PIB em 2026, segundo dados citados na apresentação do pacote. Juros elevados e o crescimento das despesas obrigatórias dificultam a estabilização do endividamento.

Para economistas, as medidas podem melhorar o resultado fiscal no curto prazo, mas não eliminam a necessidade de mudanças estruturais no Orçamento. A avaliação é que o avanço de despesas previdenciárias e outros gastos obrigatórios continuará restringindo a capacidade de investimento do governo.

A proposta deverá ser analisada pelo Senado, sob relatoria prevista do senador Eduardo Braga (MDB-AM), antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Por alterar leis complementares, precisará do apoio da maioria absoluta dos parlamentares nas duas Casas para entrar em vigor.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).