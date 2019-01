Governo prevê privatizar ou liquidar até 100 estatais, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que o governo estuda colocar aproximadamente 100 estatais para privatização ou liquidação. Na conta, ele incluiu subsidiárias de empresas como Eletrobras, BNDES, Banco do Brasil e Caixa, mas não citou nenhuma estatal específica. O objetivo, disse o ministro, é liberar o orçamento para investimento em prioridades da gestão.

“Se levar em conta essas subsidiárias, é possível bater em um número próximo disso [100]. Falamos não só de privatizações, mas também de liquidação de empresas que hoje não fazem tanto sentido”, disse Freitas à rádio CBN. “Estamos levantando uma série de situações dessas para promover a liquidação, o que de certa forma vai desonerar o orçamento e com isso vai sobrar dinheiro para investimento em outras prioridades.”

A extinção de empresas deficitárias foi facilitada por decreto publicado no dia 30 de dezembro que deu mais poder ao Ministério do Planejamento (hoje fundido com outras áreas no Ministério da Economia) para liquidação de estatais. Atualmente, duas estatais empresas estão nesse processo: a Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais e a Companhias Docas do Maranhão.

Rodovias

Além da privatização e liquidação de estatais, o governo estuda conceder à iniciativa privada trechos de rodovias federais que somam 5.600 quilômetros, disse o ministro. Fora isso, a renovação de outros 4 000 quilômetros de concessões em vigor está no radar.

O objetivo da pasta, de acordo com Freitas, é conceder à iniciativa privada o máximo de trechos possível para aumentar a capacidade de o governo investir diretamente em trechos onde não há possibilidade de administração privada.