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Governo prepara projeto para aumentar limite de faturamento do MEI

Proposta deve ser enviada à Câmara dos Deputados e prevê ampliação do teto anual de receita, além da possibilidade de contratar mais funcionários

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 09h45
Microempreendedor
Food (Agência SEBRAE/Divulgação)
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O governo federal deve enviar nesta semana à Câmara dos Deputados um projeto de lei para ampliar o limite de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI), atualmente fixado em 81 mil reais por ano. A proposta também prevê o aumento do número de funcionários que podem ser contratados pelos microempreendedores, hoje limitado a um empregado com carteira assinada.

O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, após reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e integrantes da equipe econômica. Segundo o ministro, a medida busca atualizar regras que não passam por reajustes desde 2018 e beneficiar milhões de pequenos empreendedores em todo o país.

Atualmente, quem ultrapassa o limite anual deixa de se enquadrar como MEI e precisa migrar para a categoria de microempresa, passando a cumprir outras exigências tributárias e burocráticas. O governo argumenta que a defasagem do teto tem dificultado o crescimento de pequenos negócios que aumentaram seu faturamento nos últimos anos.

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Embora o texto oficial ainda não tenha sido divulgado, a discussão sobre o tema já tramita no Congresso. Um dos projetos em análise prevê elevar o teto para R$ 130 mil anuais, além de autorizar a contratação de até dois funcionários. Outra proposta discutida na Câmara sugere um limite próximo de 145 mil reais.

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A ampliação do número de empregados também ganhou força após os debates sobre a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6×1. A avaliação do governo é que permitir mais contratações dentro do regime simplificado pode ajudar pequenos empreendedores a expandir suas atividades sem migrar imediatamente para categorias tributárias mais complexas.

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Segundo dados do governo, o Brasil conta atualmente com milhões de microempreendedores individuais que utilizam o regime para formalizar suas atividades e ter acesso a benefícios previdenciários, emissão de notas fiscais e tributação simplificada. O enquadramento como MEI é considerado uma das principais portas de entrada para a formalização de trabalhadores autônomos e pequenos negócios.

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A proposta ainda precisará passar pela análise dos deputados e senadores antes de entrar em vigor. A expectativa do governo é construir um texto que amplie as oportunidades para os microempreendedores sem comprometer o equilíbrio fiscal das contas públicas.

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MEI - Microempreendedor individual
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