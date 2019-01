Governo planeja três concessões de ferrovias até 2020

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou que o governo planeja lançar três novas concessões de ferrovias até o início de 2020,. O programa, afirmou Freitas, é “ambicioso, mas possível”. O primeiro trecho a ser concedido, em março, deverá ligar Porto Nacional, no Tocantins, a Estrela D’Oeste, em São Paulo, fazendo uma conexão entre os portos de Itaqui (MA) e de Santos (SP).

“Isso será transformador do Brasil”, afirmou Freitas

As outras duas concessões devem ser oferecidas ainda em 2019 ou até o início de 2020, segundo Freitas. Uma, na chamada Ferrovia de Integração Oeste-Leste, deverá ligar Caetité ao Porto de Ilhéus, na Bahia. A outra, comporá uma linha chamada Ferrogrão, em Mato Grosso, que possibilitará, segundo o ministro, uma “segunda revolução agropecuária”.

No vídeo, publicado no sábado 19, o ministro disse ainda que pretende prorrogar antecipadamente trechos já concedidos. As outorgas poderão ser pagas pelas concessionárias por meio da construção de novos segmentos ferroviários para a União.

A primeira ferrovia a ser construída dessa forma será a de integração do Centro-Oeste, segundo o ministro. A previsão é que o trecho ligue Água Boa, em Mato Grosso, a Campinorte, em Goiás.

Segundo o ministro, as medidas visam reduzir o custo do frete, retirar caminhões das rodovias, diminuir o Custo Brasil e dar mais eficiência ao transporte de carga. “Com essas ações, a participação do modo ferroviário na matriz de transporte deve dobrar até 2025. Deve sair dos atuais 15% para 29% a 30% em oito anos”, disse Gomes de Freitas no vídeo, que foi compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro em seu perfil oficial no Twitter.

"O governo vai retomar as ferrovias com um programa ambicioso, mas possível"

(Com Agência Brasil)