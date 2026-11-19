A equipe econômica do governo Lula, chefiada atualmente pelos ministros Bruno Moretti, do Planejamento, e Dario Durigan, da Fazenda, planeja apresentar ainda neste ano novas medidas de controle do orçamento, em complemento ao projeto de lei apresentado há uma semana, que reformula algumas receitas e despesas e se encaminha para ter a aprovação concluída no Congresso Nacional até a semana que vem.

O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria orientando a equipe a preparar um novo pacote fiscal de controle de gastos, desde que não se mexa em programas sociais, de acordo com informações da CNN Brasil.

Entre as opções na mesa está a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que possa mexer em despesas que ficam fora das metas do arcabouço fiscal, além de fazer ajustes nas regras do orçamento da saúde e da educação, que hoje são indexadas às receitas e crescem com elas.

Uma alternativa, por exemplo, seria não mudar os pisos das duas áreas, mas permitir um intercâmbio entre ele, de acordo com informações do jornal O Globo, ou seja, os governos e municípios poderiam destinar os recursos para uma das duas áreas de acordo com as necessidades.

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Entre as grandes missões do time econômico, além de encontrar maneiras que sinalizem ao controle nos gastos e na dívida pública para acalmar os mercados, está também a tarefa de acomodar no orçamento de 2027 as diversas novas promessas feitas por Lula durante a campanha, como a correção nos valores do Bolsa Família e os “pix” de 5.000 reais aos MEI.

O primeiro projeto apresentado por Lula, já em tramitação no Congresso, faz aumentos de receitas e alguns cortes de despesas e, nas contas do governo, pode abrir um espaço de até 56 bilhões de reais no orçamento do próximo ano. Depois de alguns adiamentos o texto foi aprovado no Senado nesta quinta-feira, 19, com poucas alterações e sem grandes desidratações nos valores inicialmente previstos. O projeto depende agora da votação na Câmara, agendada para a segunda-feira pelo presidente da Casa, Hugo Motta.