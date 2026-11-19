Governo planeja novas medidas de ajuste depois de avanço de pacote fiscal no Congresso
Entre os planos da equipe econômica está uma nova PEC que mexa em outros gastos e flexibilize os orçamento da saúde e educação
A equipe econômica do governo Lula, chefiada atualmente pelos ministros Bruno Moretti, do Planejamento, e Dario Durigan, da Fazenda, planeja apresentar ainda neste ano novas medidas de controle do orçamento, em complemento ao projeto de lei apresentado há uma semana, que reformula algumas receitas e despesas e se encaminha para ter a aprovação concluída no Congresso Nacional até a semana que vem.
O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria orientando a equipe a preparar um novo pacote fiscal de controle de gastos, desde que não se mexa em programas sociais, de acordo com informações da CNN Brasil.
Entre as opções na mesa está a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que possa mexer em despesas que ficam fora das metas do arcabouço fiscal, além de fazer ajustes nas regras do orçamento da saúde e da educação, que hoje são indexadas às receitas e crescem com elas.
Uma alternativa, por exemplo, seria não mudar os pisos das duas áreas, mas permitir um intercâmbio entre ele, de acordo com informações do jornal O Globo, ou seja, os governos e municípios poderiam destinar os recursos para uma das duas áreas de acordo com as necessidades.
Entre as grandes missões do time econômico, além de encontrar maneiras que sinalizem ao controle nos gastos e na dívida pública para acalmar os mercados, está também a tarefa de acomodar no orçamento de 2027 as diversas novas promessas feitas por Lula durante a campanha, como a correção nos valores do Bolsa Família e os “pix” de 5.000 reais aos MEI.
O primeiro projeto apresentado por Lula, já em tramitação no Congresso, faz aumentos de receitas e alguns cortes de despesas e, nas contas do governo, pode abrir um espaço de até 56 bilhões de reais no orçamento do próximo ano. Depois de alguns adiamentos o texto foi aprovado no Senado nesta quinta-feira, 19, com poucas alterações e sem grandes desidratações nos valores inicialmente previstos. O projeto depende agora da votação na Câmara, agendada para a segunda-feira pelo presidente da Casa, Hugo Motta.