Governo marca leilão de compra de arroz importado para 6 de junho

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou que realiza na próxima quinta-feira, 6, o leilão público para compra de até 300 mil toneladas de arroz importado, safra 2023/2024. O produto deverá ser entregue até o próximo dia 8 de setembro.

O arroz adquirido destina-se às regiões metropolitanas a serem definidas pela Conab, com base em indicadores de insegurança alimentar. Os compradores deverão vender o arroz exclusivamente para o consumidor final, com preço máximo de 4 reais o quilo.

A medida visa mitigar o impacto social e econômico decorrente do desastre climático no Rio Grande do Sul.

O governo tentou comprar arroz de países do Mercosul, mas um movimento especulativo tornou o produto 30% mais caro. “Agora, o leilão estará aberto para todo mundo que quiser vender para o Brasil”, disse o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

O edital que estabeleceu a medida define que o produto deverá ter aspecto, cor, odor e sabor característico de arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 e proíbe a aquisição de arroz aromático. O arroz deverá estar acondicionado em embalagem com capacidade de 5kg, transparente e incolor, que permita a perfeita visualização do produto e com logomarca.

O leilão será eletrônico, na modalidade “viva-voz”, com utilização do Sistema de Comercialização Eletrônica da Conab (Sisocoe) e com interligação das Bolsas de Cereais, de Mercadorias e/ou de Futuros.