Após sancionar o pacote de ajuste fiscal, o governo Lula prepara uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para frear gastos obrigatórios. O presidente autorizou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a articular essa nova etapa do ajuste, que pode chegar ao Congresso ainda este ano. O impacto fiscal positivo pode chegara 20 bilhões de reais em 2027, mas as mudanças permitiram ganhos também nos anos seguintes. Entre os alvos estão despesas com regras constitucionais, como o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal.

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que a PEC complementará as medidas já aprovadas e dará maior segurança ao cumprimento da meta fiscal. Segundo ele, Lula acompanha a elaboração da proposta, cuja orientação é conter o avanço da dívida pública sem reduzir programas sociais nem abandonar compromissos eleitorais. O ministro também acertou uma reunião com parlamentares para discutir sugestões ao novo texto.

A direção do Congresso indicou ao Planalto abertura para examinar outras iniciativas fiscais antes do fim do ano, e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu publicamente essa possibilidade. Os 353 votos de deputados obtidos pelo pacote de ajuste fiscal aprovado nesta segunda-feira, 23, estimularam a equipe econômica: o número supera os 308 necessários para aprovar uma PEC na Câmara, em dois turnos. O apoio à primeira proposta, porém, não elimina as dificuldades políticas para alterar despesas previstas na Constituição.

Os desafios do governo Lula 4

Continua após a publicidade

O que prevê o pacote já sancionado

O pacote aprovado pelo Congresso reúne medidas de contenção de despesas e aumento da arrecadação. Entre elas está a possibilidade de reduzir de 2,5% para 2% o limite de crescimento dos gastos acima da inflação, a partir de 2027, nos anos em que forem acionados os novos mecanismos de contenção. A redução valerá para o exercício em que for aplicada, sem alterar automaticamente os limites dos anos seguintes.

A lei também permite ao governo contingenciar despesas mesmo quando a projeção das contas estiver dentro da margem de tolerância da meta fiscal. O contingenciamento restringe a execução de gastos para adequá-los à arrecadação e ao resultado pretendido. Na prática, a equipe econômica ganha instrumentos para buscar o centro da meta, em vez de apenas seu limite inferior.

Continua após a publicidade

Na arrecadação, o texto amplia de 10% para 20% o parâmetro de redução dos benefícios tributários federais abrangidos pela legislação, preservadas as exceções. Também abre espaço para restringir o uso de créditos tributários pelas empresas na compensação de impostos devidos à Receita Federal. Outra frente altera o calendário de repasses a estados e municípios referentes às compensações da Lei Kandir.

O impacto estimado em cerca de 50 bilhões de reais nas contas de 2027 combina receitas adicionais e contenção de gastos. Portanto, não corresponde integralmente a cortes de despesas. A melhora é calculada sobre o resultado primário, diferença entre a arrecadação e os gastos do governo antes do pagamento dos juros da dívida.

A PEC em elaboração pretende avançar sobre outra parte do problema, as despesas cujo crescimento segue determinações constitucionais. Alterar essas regras exige uma emenda à Constituição, aprovada por três quintos dos deputados e dos senadores, em dois turnos em cada Casa. Por isso, a nova etapa dependerá de uma negociação política própria, além da maioria obtida para o pacote sancionado.