O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá encerrar 2026 com quase 80 bilhões de reais em despesas desconsideradas para efeito de cumprimento da meta fiscal. Com a aprovação, pelo Congresso Nacional, do projeto que autoriza a exclusão de até 10,5 bilhões de reais em subsídios ao diesel, o montante das excepcionalidades poderá chegar a 77,8 bilhões de reais, segundo levantamento do Radar Econômico com base em documentos oficiais.

Antes mesmo da aprovação do pacote fiscal, o governo já contabilizava 67,3 bilhões de reais em deduções da meta deste ano. A maior parcela, de 54,7 bilhões de reais, corresponde ao pagamento de precatórios. Outros 6,6 bilhões referem-se a despesas de saúde e educação custeadas com recursos do Fundo Social, 5 bilhões a projetos estratégicos de defesa e pouco mais de 1 bilhão ao ressarcimento de beneficiários do INSS.

A nova autorização, que segue para sanção presidencial, foi solicitada pela equipe econômica diante dos gastos com os subsídios concedidos a produtores e importadores de diesel para conter os efeitos da alta internacional dos combustíveis.

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O montante potencialmente excluído da aferição da meta supera em mais de duas vezes o superávit primário de 34,3 bilhões de reais estabelecido como objetivo central para 2026. Considerada a margem de tolerância prevista na legislação, o governo poderá registrar um déficit de até 77,8 bilhões de reais e, ainda assim, cumprir formalmente a meta, caso todas as deduções sejam utilizadas.

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As excepcionalidades, contudo, não eliminam a necessidade de financiamento dessas despesas pelo Tesouro Nacional. Na prática, o cumprimento da meta fiscal poderá coexistir com um déficit expressivo nas contas públicas.