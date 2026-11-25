O governo Lula anunciou nesta terça-feira, 24, a liberação de 3,43 bilhões de reais do Orçamento de 2026, apesar da piora na previsão das contas públicas. A decisão foi viabilizada pela revisão de despesas obrigatórias e pela lei sancionada no mesmo dia, que autoriza excluir até 10,5 bilhões de reais em subsídios ao diesel da meta fiscal deste ano.

Com a mudança, o volume de recursos congelados caiu para 12,63 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, a estimativa de déficit primário efetivo, que já considera a contenção de despesas, passou de aproximadamente 67,3 bilhões para 76,98 bilhões de reais. Os números constam do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do quinto bimestre, divulgado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.

A liberação, portanto, não decorre de uma melhora geral das contas públicas. Parte do espaço foi aberta pela ampliação das despesas que podem ser desconsideradas na verificação da meta. Esses gastos continuam sendo realizados e precisam ser financiados, embora recebam tratamento excepcional para o cumprimento da regra fiscal.

Como a exclusão de gastos permitiu a liberação

A autorização para retirar os subsídios ao diesel do cálculo integra o pacote de ajuste fiscal sancionado por Lula. Sem essa mudança, a equipe econômica precisaria anunciar uma contenção adicional de aproximadamente 7 bilhões de reais, segundo a Agência Brasil.

Continua após a publicidade

O relatório também reduziu as estimativas de despesas obrigatórias, incluindo benefícios previdenciários, pessoal e encargos sociais, além de subsídios e subvenções. A revisão diminuiu a necessidade de bloquear recursos para respeitar o limite de gastos do arcabouço fiscal.

Dos 12,63 bilhões de reais que permanecem congelados, 12,32 bilhões correspondem a contingenciamento, usado para adequar a execução do Orçamento à meta de resultado primário. Outros 304,3 milhões de reais estão bloqueados para impedir que as despesas ultrapassem o limite permitido pelo arcabouço.

Continua após a publicidade

Déficit permanece mesmo com cumprimento da meta

A meta de 2026 prevê superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a 34,3 bilhões de reais. A margem de tolerância, porém, permite encerrar o ano com resultado zero, depois das deduções autorizadas, sem descumprir o objetivo.

Antes do contingenciamento, o déficit projetado é de 89,31 bilhões de reais. As exclusões autorizadas somam 76,98 bilhões de reais, deixando uma insuficiência de aproximadamente 12,32 bilhões de reais para alcançar o limite inferior da meta. É esse valor que precisa permanecer contingenciado.

Com a contenção, a projeção de déficit efetivo fica próxima de 77 bilhões de reais. O resultado primário mede a diferença entre receitas e despesas, sem incluir os juros da dívida pública. Assim, o cumprimento formal da meta, após as exclusões, convive com gastos superiores à arrecadação e necessidade de financiamento.

Continua após a publicidade

Combustíveis pressionam as despesas

As medidas para conter os preços dos combustíveis estão entre os principais fatores de pressão sobre o Orçamento. No relatório mais recente, os créditos extraordinários aumentaram 32,8 bilhões de reais, para 76,4 bilhões. Quase 30 bilhões de reais dessa revisão estão associados às políticas para combustíveis.

Esses créditos ficam fora do limite de despesas do arcabouço, mas entram no cálculo do resultado primário, salvo quando há autorização específica para sua exclusão, como ocorreu com os subsídios ao diesel.

Continua após a publicidade

A previsão de receita líquida, descontadas as transferências a estados e municípios, aumentou 18,3 bilhões de reais, para 2,605 trilhões. Já a estimativa de despesas cresceu 26,7 bilhões de reais, alcançando 2,694 trilhões. O avanço dos gastos acima da revisão das receitas ajuda a explicar a deterioração do resultado projetado.