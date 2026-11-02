Governo lança calculadora de cotas para concursos públicos; veja como usar

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos disponibilizou uma calculadora gratuita para conferir quantas vagas devem ser reservadas a pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência em concursos públicos. A ferramenta calcula a distribuição das oportunidades e a ordem de preenchimento conforme os percentuais e as regras da legislação.

O simulador pode ser utilizado por candidatos, organizadores das seleções e órgãos de controle para verificar os números apresentados nos editais. A consulta tem caráter informativo e não gera direito à nomeação nem substitui as regras do concurso.

A ferramenta acompanha a mudança na política federal de cotas. A Lei 15.142, de junho de 2025, ampliou de 20% para 30% a reserva destinada a pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. A distribuição regulamentada prevê 25% para pessoas negras, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Há, separadamente, a reserva para pessoas com deficiência.

Como usar a calculadora de cotas

O acesso é feito pela página do Simulador de Reserva de Vagas no Gov.br. O usuário informa o número de vagas do concurso, cargo ou especialidade, seleciona o percentual destinado a pessoas com deficiência e solicita o cálculo. O serviço é gratuito.

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O sistema aplica as regras de alternância e proporcionalidade para organizar a distribuição entre ampla concorrência e listas de cotas. Esses critérios orientam a sequência de preenchimento das vagas, respeitando a participação de cada modalidade.

Em um conjunto de 100 vagas sujeito aos percentuais federais, por exemplo, a reserva racial corresponde a 25 vagas para pessoas negras, três para indígenas e duas para quilombolas. O cálculo das oportunidades para pessoas com deficiência considera o percentual aplicável à seleção. Para conferir um edital específico, é necessário observar a base de cálculo e as condições previstas para aquele concurso.

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Como está a procura por concursos

As seleções recentes mostram uma demanda expressiva pelas carreiras públicas, embora o volume de inscrições varie conforme a oferta de vagas e o perfil dos cargos. O Concurso Nacional Unificado reuniu cerca de 2,1 milhões de inscritos em 2024. Na segunda edição, em 2025, foram 761.528 inscrições para 3.652 vagas, aproximadamente 209 candidatos por oportunidade na média geral. A concorrência efetiva varia entre cargos e modalidades de disputa.

Em 2026, o concurso da Dataprev registrou 49.291 inscritos para 1.823 vagas, incluindo oportunidades imediatas e cadastro de reserva. A procura também foi desigual entre as áreas. Comunicação Social no Rio de Janeiro teve 127,22 candidatos por vaga, enquanto Advocacia em Brasília registrou 72,76.

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O cadastro de reserva reúne candidatos aprovados que poderão ser chamados durante a validade da seleção, conforme as condições do edital. Por isso, o total de oportunidades anunciado nem sempre corresponde ao número de contratações imediatas.

Quais concursos estão previstos

Entre as seleções federais com vagas confirmadas ou autorizadas estão as da Controladoria-Geral da União, da Receita Federal e do Banco Central. Os processos estão em etapas diferentes. A autorização permite preparar o concurso, mas não abre o período de inscrições.

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Controladoria-Geral da União tem 60 vagas para auditor federal de finanças e controle, incluindo a área de tecnologia da informação. O edital já foi publicado, e as inscrições terminam nesta quarta-feira (4). A remuneração inicial é de 20.000 reais, para jornada de 40 horas semanais. As provas estão marcadas para 13 de dezembro, nas 27 capitais.

Receita Federal tem concurso autorizado para 146 vagas, sendo 116 para analista-tributário e 30 para auditor-fiscal. Os dois cargos exigem nível superior. O planejamento divulgado pelo órgão prevê a publicação do edital em dezembro de 2026.

Banco Central tem autorização para preencher 170 vagas, divididas entre auditor, com 100 oportunidades, técnico, com 50, e procurador, com 20. A portaria estabelece prazo de até seis meses, contado de sua publicação em julho, para divulgar o edital. A primeira prova deve ocorrer pelo menos dois meses depois da publicação.

Uma nova edição do Concurso Nacional Unificado também está em planejamento para 2027. A estimativa apresentada pelo Ministério da Gestão é de 2.000 a 3.000 vagas, condicionadas à aprovação do Orçamento e ao espaço fiscal. Ainda não há calendário definido.

Para quem pretende disputar as vagas da Controladoria-Geral da União, a inscrição deve ser feita no site do Cebraspe. A taxa é de 170 reais, com pagamento até sexta-feira (6). O resultado final está previsto para 15 de abril de 2027.