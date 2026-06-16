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Governo já alcançou 91% da meta de abertura de mercados para o agro, diz ministro

André de Paula também aposta no diálogo com a UE para superar exigências regulatórias sobre o acordo com o Mercosul

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 09h34
Homem de terno azul e gravata, em um púlpito cinza com o logo veja, discursa em palco escuro com cortinas cinzas. Ao fundo, dois painéis vermelhos exibem APOIO SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO e VEJA FÓRUM AGRO ANDRÉ DE PAULA MINISTRO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
O ministro afirmou ainda que o governo pretende triplicar os investimentos voltados para insumos agrícolas (Bruno Andrade/VEJA)
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O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, afirmou nesta terça-feira, 16, durante o VEJA Fórum Agro, que o governo federal já alcançou 641 aberturas de mercados para produtos agropecuários brasileiros no exterior, o equivalente a 91% da meta de 700 novos mercados estabelecida para a atual gestão. Segundo ele, a expansão do acesso aos mercados internacionais é uma das principais estratégias para impulsionar um setor que responde por cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) e 49% da pauta de exportações do país.

“A nossa meta é abrir cerca de 700 mercados. Já alcançamos 641, o que representa 91% desse objetivo”, afirmou durante o evento.

O ministro destacou que o agronegócio atravessa um momento desafiador, marcado por fatores climáticos, dificuldades financeiras dos produtores e incertezas geopolíticas. Segundo ele, assumiu a pasta em meio a uma “tempestade perfeita”, com impactos causados por eventos climáticos extremos, aumento do endividamento no campo e os reflexos de conflitos internacionais sobre a cadeia global de suprimentos.

Entre as preocupações do setor, André de Paula citou os efeitos das tensões no Oriente Médio sobre o abastecimento de insumos considerados estratégicos para a produção agrícola. O ministro mencionou ainda as dificuldades relacionadas ao Estreito de Ormuz, uma das principais rotas do comércio internacional, e afirmou que um eventual avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã poderá contribuir para reduzir as incertezas.

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Na área sanitária, o ministro comemorou o reconhecimento internacional do sistema brasileiro de defesa agropecuária. Segundo ele, a China reconheceu recentemente o Brasil como território livre de febre aftosa, movimento seguido pela Rússia.

“O governo chinês reconheceu nosso território livre de febre aftosa. Logo em seguida, a Rússia também fez essa declaração. Isso demonstra a robustez do nosso sistema de defesa agropecuária”, disse.

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André de Paula também ressaltou os esforços para ampliar a presença brasileira no exterior por meio da expansão da rede de adidos agrícolas. A meta do governo é elevar o número de postos de 29 para 40.

“Esses adidos agrícolas são fundamentais para abrir portas e ampliar oportunidades para os produtos brasileiros”, afirmou.

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O ministro destacou ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva leva ao encontro do G7 pautas relevantes para o setor, incluindo soja, café e proteínas animais. Segundo ele, o governo também aposta no diálogo com a União Europeia para superar exigências regulatórias que podem afetar uma parcela do acordo entre UE e Mercosul.

“O que estamos enfrentando não é um impasse, mas uma exigência regulatória. Vamos superar esse desafio”, afirmou.

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Durante sua participação no fórum, André de Paula confirmou que o novo Plano Safra será lançado em 1º de julho. Segundo ele, o programa segue entre as prioridades da administração federal e contará com reforço nos recursos destinados ao setor.

“O Plano Safra tem uma forte prioridade para o país. Nos três primeiros anos de governo, investimos 1,576 trilhão de reais e temos ampliado esse volume”, disse.

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O ministro afirmou ainda que o governo pretende triplicar os investimentos voltados para insumos agrícolas na nova edição do programa e destacou a retomada de quatro fábricas da Petrobras ligadas à produção de fertilizantes, medida considerada estratégica para reduzir a dependência externa do país.

Entre as iniciativas previstas para este ano, André de Paula anunciou a inauguração, em agosto, de um laboratório dedicado ao setor de vinhos. Segundo ele, o modelo deverá ser expandido para outras áreas da agropecuária como forma de fortalecer os mecanismos de certificação e aumentar a credibilidade dos produtos brasileiros no mercado internacional.

Por fim, o ministro afirmou que o governo continuará apostando na ampliação do acesso a mercados e no fortalecimento da defesa sanitária como pilares para sustentar o crescimento do agronegócio brasileiro nos próximos anos.

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