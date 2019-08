‘Governo estuda tudo’, diz Bolsonaro sobre privatizar a Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 22, que “o governo estuda tudo” questionado sobre a possibilidade de privatização da Petrobras. O desejo da equipe econômica privatizar a empresa até o fim do governo, conforme reportagem do jornal “Valor Econômico” fez com que os papéis da empresa tivessem forte alta na véspera.

“O governo estuda tudo, pô. Tudo o governo estuda, temos que nos preparar para qualquer coisa. Pode privatizar qualquer coisa no Brasil. Tudo é estudado, tudo é levantado, tudo é discutido”, respondeu Bolsonaro aos repórteres ao deixar o Palácio da Alvorada quando indagado sobre a possibilidade e privatização da petroleira.

“Se vai privatizar ou não vai, você vai ter que analisar custo e benefício, o que é bom para o Brasil e o que não é”, acrescentou o presidente.

Após notícia na véspera de que a Petrobras poderia ser privatizada até o final do governo, a estatal divulgou comunicado para responder a questionamento da bolsa B3 nesta quinta-feira, e informou que não recebeu qualquer diretriz do acionista controlador ou de terceiros que pudessem justificar oscilações nas ações na véspera. Na quinta, as ações operam em baixa de 0,86%.

Na quarta-feira, o governo anunciou a inclusão de nove estatais no programa de desestatização. Entre as empresas estão a Telebras e os Correios.

Combustíveis

Bolsonaro também reclamou que a redução dos preços dos combustíveis nas refinarias não têm chegado às bombas nos postos e disse que discutiu este assunto com representantes da Petrobras nesta semana.

Ele insistiu, ao mesmo tempo, que não interfere na política de preços da estatal e garantiu que não determinou a redução dos preços.

(Com Reuters)