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Governo estuda restringir crédito público a empresas envolvidas em assédio eleitoral, diz ministro

MPT recebeu mais de 1,1 mil denúncias nos três dias seguintes ao segundo turno

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 16h25
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante coletiva de divulgação do Novo Caged
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante coletiva de divulgação do Novo Caged (MTE/Youtube)
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Governo estuda restringir crédito público a empresas envolvidas em assédio eleitoral, diz ministro Priorize VEJA no Google

O governo federal estuda restringir o acesso a crédito público de empresas que comprovadamente praticarem assédio eleitoral contra trabalhadores. A proposta, anunciada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, na quarta-feira, 28, prevê a criação de uma lista de empregadores envolvidos nesse tipo de irregularidade. A medida poderá atingir companhias que pressionem, ameacem ou demitam funcionários por suas escolhas políticas.

Segundo Marinho, o Banco Central seria responsável por comunicar às instituições financeiras quais empresas estariam sujeitas à restrição. A intenção é impedir que empregadores responsabilizados por essas práticas tenham acesso a linhas de financiamento com recursos públicos.

O anúncio aconteceu depois do aumento das denúncias de assédio eleitoral após o segundo turno das eleições. Nos três dias seguintes à votação, o Ministério Público do Trabalho (MPT) recebeu 1.140 novas notificações. Desde o início da campanha eleitoral, o órgão havia contabilizado 3.080 denúncias, de acordo com informações da Agência Brasil.

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Uma força-tarefa envolvendo o Ministério do Trabalho e Emprego, o MPT, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Justiça também foi anunciada para intensificar o combate às irregularidades. As instituições afirmaram que empregadores envolvidos poderão ser responsabilizados nas esferas trabalhista e criminal.

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O assédio eleitoral ocorre quando o empregador utiliza sua posição para interferir nas escolhas políticas dos funcionários, por meio de ameaças, constrangimentos, promessas de benefícios ou demissões motivadas pela preferência eleitoral. A Constituição Federal assegura a liberdade de voto, enquanto a Lei nº 9.029/1995 proíbe práticas discriminatórias que dificultem o acesso ou a manutenção da relação de trabalho.

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