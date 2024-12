Governo envia PEC do corte de gastos ao Congresso

O projeto de lei que inclui mudanças na previdência dos militares ainda não foi enviado ao Parlamento. Inicialmente, a expectativa era de que a proposta fosse encaminhada junto com a que define as medidas de cortes de gastos. A mensagem do governo de encaminhamento aos parlamentares foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite de segunda-feira, 2.