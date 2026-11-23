O Ministério da Fazenda diminuiu a previsão de crescimento da economia brasileira tanto para este ano quanto para o próximo. Ao mesmo tempo, elevou as estimativas para a inflação, que deve ultrapassar o limite máximo da meta em 2026 e chegar ao teto em 2027. As novas projeções foram apresentadas nesta segunda-feira, 23, pela Secretaria de Política Econômica (SPE), na edição de novembro do Boletim Macrofiscal.

A expectativa para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 passou de 2% para 1,9%. A mudança reflete principalmente a perda de ritmo da atividade econômica e o impacto do crédito mais caro sobre os setores produtivos. Para 2027, a revisão foi mais acentuada: a projeção recuou de 2,3% para 1,8%.

No desempenho deste ano, a indústria concentra a maior parte da revisão. A estimativa de expansão para o setor caiu de 1,7% para 1,4%, enquanto a previsão para os serviços foi ajustada de 1,8% para 1,7%. A agropecuária seguiu trajetória oposta, com a expectativa de crescimento avançando de 2,8% para 3,1%. A melhora está relacionada a perspectivas mais favoráveis para as safras de milho, café, cana-de-açúcar, algodão e soja.

O boletim revisou ainda a expectativa para o resultado do terceiro trimestre. Na comparação com igual intervalo de 2025, a projeção de crescimento passou de 1,8% para 1,6%. Já em relação aos três meses anteriores, a estimativa é de que o PIB tenha permanecido estável.

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Para 2027, a perspectiva de uma política monetária restritiva por mais tempo, com redução gradual da taxa Selic, está entre os fatores que justificam a revisão. A pasta também considera que a agropecuária deverá contribuir menos para o resultado da economia e que o carrego estatístico será menor. O fenômeno climático El Niño aparece como outro elemento de atenção.

A Fazenda avalia, por outro lado, que o consumo das famílias poderá contar com sustentação de diferentes fontes. Entre elas estão a resistência do mercado de trabalho, a ampliação da massa real de rendimentos, o reajuste do Bolsa Família e a isenção do Imposto de Renda para parcelas de menor renda. O governo também cita a expansão do crédito consignado privado, programas de renegociação de dívidas e medidas de ampliação do acesso ao financiamento.

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Para os anos seguintes, a previsão de crescimento ficou em 2,5% tanto em 2028 quanto em 2029, ante os 2,6% estimados anteriormente. Em 2030, a projeção permaneceu em 2,6%.

Inflação

No caso dos preços, a revisão foi para cima nos dois anos, 2026 e 2027. A estimativa de alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2026 aumentou de 4,9% para 5,3%. Com isso, a projeção supera o limite de 4,5% estabelecido para a meta de inflação. Para 2027, a expectativa passou de 3,8% para 4,5%, alcançando o teto do intervalo de tolerância.

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Para justificar a mudança referente a 2026, a SPE considera a elevação dos preços dos alimentos, a piora das expectativas inflacionárias, a perspectiva de petróleo mais caro no mercado internacional e a desvalorização do real. O preço médio do barril de petróleo Brent utilizado nos cálculos subiu de 87,7 dólares para 92,3 dólares. Na estimativa para 2027, o valor passou de 79,5 dólares para 95,2 dólares.

A projeção para a inflação do próximo ano também considera os possíveis impactos do aumento do ICMS sobre combustíveis, da reforma tributária, do fim da escala de trabalho 6×1 e das mudanças na composição do IPCA.

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A secretaria ressalva que as estimativas foram elaboradas antes da publicação do índice de inflação de outubro. Portanto, os cálculos não contemplam a extensão, por mais 30 dias, das desonerações federais incidentes sobre gasolina e etanol nem a continuidade dos subsídios ao diesel.

O Boletim Macrofiscal é divulgado a cada dois meses e atualiza os parâmetros econômicos utilizados pelo governo. Os números apresentados em novembro substituirão as projeções de setembro e servirão de referência para o relatório bimestral de avaliação das receitas e despesas do Orçamento.