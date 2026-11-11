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Economia

Governo discute com Congresso e Faria Lima seus primeiros planos de ajuste fiscal para 2027

No pré-mercado, EWZ sobe com aceno fiscal do governo e lucro da Petrobras; já petróleo em alta e inflação nos EUA preocupam

Por Tássia Kastner 11 nov 2026, 07h33
Homem idoso de cabelos e barba grisalhos, vestindo terno escuro e gravata azul, com as mãos unidas em frente ao corpo, olhando seriamente para a câmera. Ao fundo, bandeiras do Brasil e outra verde.
Luiz Inácio Lula da Silva - 05/11/2026 (Evaristo Sá/AFP)
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O EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, opera em alta neste começo de quarta-feira, 11, seguindo o viés positivo nos mercados internacionais. Na noite de terça, após o fechamento do mercado, o governo acenou ao mercado e ao Congresso com medidas de ajuste fiscal para 2027. O ajuste inicial pode chegar a R$ 80 bilhões, considerando cancelamento de despesas que estariam na faixa de R$ 12,7 bilhões.

Esse é o primeiro gesto pós-eleição neste sentido, após semanas em que o mercado financeiro desenha um cenário apocalíptico para o quarto mandato do presidente Lula.

A recuperação é ainda apoiada pelo lucro da Petrobras, beneficiada direta da guerra no Irã. A companhia não apenas está produzindo mais, mas também repassa os preços com a valorização do brent. O lado meio vazio do copo é a pressão inflacionária, que assusta os mercados. 

Siga

Nesta quarta, o petróleo volta a subir, negociado na faixa de US$ 93 por barril do tipo brent, mas distante das máximas recentes. Nos EUA, os futuros das bolsas americanas também avançam após o susto da véspera, causado por uma inflação acima do esperado.

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A agenda internacional é fraca. No noticiário doméstico, o destaque é a pesquisa mensal de serviços, do IBGE, em meio a sinais de desaceleração da economia brasileira. Bons negócios.

Agenda do dia:

9h: IBGE divulga Pesquisa Mensal de Serviços e Pesquisa Industrial Mensal Regional de setembro

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9h: Lula fala na Cúpula de Líderes sobre Florestas da COP31

10h: Lula faz declaração nacional na COP31

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11h: Anfavea publica produção e vendas de veículos em outubro

14h15: Gabriel Galípolo palestra no Fórum de Investimentos 2027, da Bradesco Asset

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14h30: BC anuncia fluxo cambial semanal

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