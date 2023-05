Governo deve poupar Educação e Saúde de cortes de R$ 1,7 bi no Orçamento

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, salvaguardou as pastas da Educação e da Saúde em relação ao contingenciamento de recursos avaliado em 1,7 bilhão de reais que será feito no Orçamento. A ministra falou com a imprensa após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira, 29. Ministérios menores, segundo ela, também serão poupados da “tesoura” necessária para cumprir com o teto de gastos, regra fiscal que ainda está em vigor para o ano de 2023 e delimita o crescimento das despesas à mesma proporção da inflação anual.

A Junta de Execução Orçamentária (JEO), formada pelos ministérios da Fazenda, Planejamento, Gestão e Casa Civil, será a responsável por definir quais áreas serão atingidas pelo bloqueio de recursos. “A JEO já se reuniu, nós já fechamos questão em relação a isso. O que posso adiantar para vocês é que fiquem tranquilos, que os ministérios menores, que têm menores orçamentos, Educação e Saúde estarão preservados”, afirmou Simone após o encontro com o ministro da Fazenda.

A ministra fez questão de ressaltar que o contingenciamento será temporário e poderá ser complementado quando houver mais espaço orçamentário. Ela também disse que o corte não afetará a execução de políticas públicas comandadas pelas principais pastas. Na próxima quinta-feira, dia 1º, Simone se reunirá com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para discutir o projeto de arcabouço fiscal que tramita no Congresso. A nova regra fiscal, que substituirá o teto de gastos, foi aprovada na última semana na Câmara dos Deputados. Ainda não se sabe se a proposta será votada direto em plenário no Senado ou se deverá passar pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa.

