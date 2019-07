Governo deve anunciar corte de R$ 2,5 bi no orçamento nesta segunda

Um novo corte no Orçamento de 2019 do governo federal está previsto para esta segunda-feira 22, quando será divulgado o relatório bimestral de receitas e despesas, pelo secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, às 14h40 (de Brasília).

No último sábado, o presidente Jair Bolsonaro antecipou a informação em conversa com jornalistas, quando classificou o valor como uma “merreca” e afirmou que apenas um ministério será atingido – sem, no entanto, revelar o nome da pasta.

“Queremos evitar que o governo pare, dado que o nosso Orçamento é completamente comprometido. Deve ter um novo corte agora. O que deve acontecer é um novo corte de 2,5 bilhões de reais. Uma merreca. Concorda que é uma merreca perto de um orçamento trilionário nosso? É pouca coisa”, disse o presidente a jornalistas.

Ainda segundo Bolsonaro, a equipe econômica cortará o Orçamento de um único ministério, e não de vários. “Ao invés de cortar de seis ou sete ministérios, e todo mundo morrer praticamente, vamos matar um ministério só”, justificou.

Um contingenciamento de 30 bilhões de reais foi sido anunciado em março com o objetivo de assegurar o cumprimento da meta de déficit primário deste ano, estipulada em 139 bilhões de reais para o governo central (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência).

Em maio, o governo optou por queimar boa parte da sua reserva de emergência, diminuindo-a de 5,373 bilhões de reais para 1,562 bilhão de reais, para não recorrer novamente ao expediente de congelamento de gastos, em meio à forte restrição já experimentada pelas pastas na Esplanada.

(Com Reuters)