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Governo define recesso de fim de ano para servidores federais; veja as datas

Períodos abrangem Natal e Ano Novo, mas adesão é opcional e horas deverão ser compensadas até maio de 2027

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 11h49
Vista área da Esplanada dos Ministérios
Quem aderir ao recesso e não compensar todas as horas dentro do prazo terá desconto na remuneração proporcional ao período não reposto. (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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O governo federal definiu as regras para o recesso de fim de ano de servidores públicos federais em 2026. De acordo com portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), serão dois períodos: de 21 a 25 de dezembro e de 28 de dezembro a 1º de janeiro de 2027.

As regras valem para servidores e empregados públicos, contratados temporários e estagiários de órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec).

O recesso não significa, porém, dez dias de folga para todos. Os agentes públicos deverão se revezar entre os dois períodos para garantir a manutenção dos serviços essenciais, especialmente o atendimento ao público. A adesão também é facultativa. Quem decidir não participar deverá cumprir normalmente sua jornada de trabalho.

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As horas não trabalhadas durante o recesso terão de ser compensadas entre 1º de outubro de 2026 e 31 de maio de 2027. Para quem trabalha presencialmente e não participa do Programa de Gestão e Desempenho (PGD), a reposição poderá ocorrer com a antecipação do início ou a extensão da jornada diária, respeitado o horário de funcionamento de cada órgão.

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Para os participantes do PGD, tanto no trabalho presencial quanto no teletrabalho, a compensação será feita por meio do cumprimento das entregas previstas no plano de trabalho em quantidade equivalente às horas de recesso.

A portaria estabelece um limite de duas horas adicionais por dia para servidores, empregados públicos e contratados temporários. Para estagiários, o máximo será de uma hora diária.

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Quem aderir ao recesso e não compensar todas as horas dentro do prazo terá desconto na remuneração proporcional ao período não reposto.

A Portaria SRT/MGI nº 6.342, de 4 de agosto de 2026, entrou em vigor com sua publicação no Diário Oficial da União.

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