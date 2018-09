Governo de SP suspeita de fraude na NF Paulista e bloqueia prêmio

A Secretaria de Fazenda de São Paulo bloqueou o pagamento do prêmio de 500 mil reais do último sorteio da Nota Fiscal Paulista. Segundo a pasta, há suspeita de fraude na emissão das notas fiscais.

A consumidora que teve o prêmio bloqueado é da cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Concorreram aos prêmios de setembro os cadastrados no programa que efetuaram compras em maio e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total, foram 600 prêmios que somam 5,7 milhões de reais.

Para participar é necessário indicar o CPF apenas em suas compras próprias. No entanto, quase todas as notas registradas pela consumidora foram emitidas em uma rede de postos de combustível e realizadas em sequência.

Diante desses indícios de fraude, a Fazenda de SP instalou uma auditoria e a consumidora só terá o prêmio liberado após as verificações internas. Os demais ganhadores do sorteio de setembro não foram prejudicados. Outros prêmios de 500 mil reais saíram para moradores de Bauru, Jundiaí, e Santos.