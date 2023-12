Governo de SP anuncia financiamento de R$ 2,3 bi do BID para rodovias

O Governo de São Paulo assinou um financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor de 2,3 bilhões de reais para a terceira fase do Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo. O prazo total para pagamento de 24,5 anos. A administração estadual vai investir ainda 1 bilhão de reais no programa, como contrapartida. Com isso, o montante total da terceira fase será de 3,3 bilhões de reais.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem dado especial atenção à área de logística e transportes, em projetos que já se encontram em execução e necessitam de recursos adicionais para sua conclusão. Esta fase do programa prevê a reabilitação de aproximadamente 470 km de rodovias. O intuito é gerar alternativas para desconcentração e redistribuição dos fluxos viários destinado ao transporte de bens e pessoas, bem como frente a potenciais eventos como congestionamentos, bloqueios de rodovias e eventos climáticos.

Entre os projetos, o programa contempla ainda a construção de ciclovias; a instalação de wi-fi, a implementação de serviços para sistemas inteligentes de transporte e os pontos de recarga para veículos elétricos. Estão previstos também estudos para melhoria da segurança viária com vistas à redução dos excessos de velocidade.