Governo de São Paulo lança oferta de privatização da Sabesp

O governo de São Paulo divulgou nesta sexta-feira, 21, o cronograma da privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico de SP). O anúncio foi feito pela secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende, e pelo secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

O cronograma apresentado indica que os candidatos a acionista de referência, que vai adquirir 15% dos papéis, devem apresentar suas propostas de 24 a 28 de junho. O escolhido será conhecido em 16 de julho. A precificação da oferta será feita em 18 de julho e a liquidação da operação deve ocorrer em 22 de julho.

A participação do governo de SP na Sabesp vai cair dos atuais 50,3% para 18,3%. O acionista de referência vai adquirir 15%, já a parcela negociada no mercado vai crescer 17 pontos percentuais.

Bookbuilding

Além do preço da ação e cobertura mínima, o governo definiu uma condição adicional ao modelo de vendas dos papéis para a privatização da companhia: inclui dois books para o bookbuilding (onde os investidores fazem suas ofertas) e os dois melhores preços serão considerados.

Isso significa que, no processo de venda das ações da Sabesp, haverá dois grupos de investidores competindo para oferecer o melhor preço. Cada investidor deve garantir que sua oferta cubra um número mínimo de ações para participar. Será escolhido o investidor com a oferta que tiver o preço mais alto, considerando também a quantidade mínima de ações que ele se compromete a comprar.

Conhecida como right to match, a nova condição definida na última reunião concede o direito de o investidor igualar a oferta. Se um investidor oferecer o menor preço ponderado no bookbuilding, mas sua oferta cobrir a maior quantidade de ações, ele terá a chance de igualar a oferta do competidor que ofereceu o maior preço. Esse direito permite que o investidor com a melhor combinação de preço e quantidade tenha a oportunidade de melhorar sua oferta e vencer a competição.

O modelo também prevê uma condição para que o estado não receba menos do que o valor desejado pela venda de ações da Sabesp. Assim, se o preço final determinado pelo processo de bookbuilding for menor do que o preço inicialmente proposto por um investidor de referência, esse investidor será obrigado a pagar a diferença ao governo de São Paulo após o fechamento da oferta.

Segundo o governo, os detalhes específicos dos preços e da quantidade mínima de ações que cada investidor deve comprar serão divulgados somente após a conclusão da oferta.