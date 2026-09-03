Governo dá pistas sobre futuro imposto das bets
Previsão de 41,9 bilhões de reais com o Imposto Seletivo indica que cobrança sobre apostas pode ficar perto de 15%
O governo ainda não revelou as alíquotas do Imposto Seletivo que começarão a valer em 2027, mas deixou uma pista importante no Orçamento. A previsão de arrecadar 41,9 bilhões de reais com o chamado “imposto do pecado”, cruzada com a carga atualmente suportada pelos setores que serão alcançados pelo tributo, indica que as apostas podem enfrentar uma alíquota próxima de 15%.
A conta é possível porque o Ministério da Fazenda já afirmou que, para setores hoje sujeitos ao IPI, como cigarros, bebidas e automóveis, a intenção é preservar aproximadamente a carga tributária existente. Minerais, por sua vez, terão alíquota limitada por lei a 0,25%. As bets são uma das principais novidades da base do novo imposto.
Ao reconstruir a arrecadação provável dos demais segmentos, sobra algo perto de 6 bilhões de reais dos 41,9 bilhões previstos pelo governo para serem recolhidos de bets, loterias e modalidades semelhantes. Sobre uma base tributável estimada em cerca de 40 bilhões de reais, isso aponta para uma cobrança na vizinhança de 15%.
O percentual ainda não foi definido e pode variar de acordo com as alíquotas escolhidas para os outros setores. Em cenários mais conservadores, a conta aponta para algo entre 11% e 19%, mas o centro da estimativa fica entre 14% e 15%.
Há ainda uma coincidência sugestiva. Em material usado para explicar a implementação da reforma tributária, a Receita Federal já trabalhou com uma alíquota hipotética de 15% para o Imposto Seletivo incidente sobre bets. O exemplo não representa uma decisão oficial, mas está praticamente em linha com a alíquota implícita na previsão de arrecadação enviada ao Congresso.