Governo corre para aprovar 6×1, mas 40 senadores assinaram proposta rival

O governo corre para aprovar o fim da escala 6×1 antes das eleições, mas terá de administrar uma contradição dentro do próprio Senado. Enquanto o relator da proposta, Omar Aziz (PSD-AM), calcula que mais de 65 dos 81 senadores votarão a favor da redução da jornada, 40 parlamentares assinaram uma PEC apresentada por Rogério Marinho (PL-RN) como alternativa ao modelo aprovado pela Câmara.

O grupo está longe de se restringir ao PL. Dos 40 signatários registrados pelo Senado, 24 pertencem a outras siglas, entre elas PSD, PP, Republicanos, PSDB, Podemos e União Brasil. Estão na lista nomes como Ciro Nogueira, Tereza Cristina, Hamilton Mourão, Vanderlan Cardoso, Jayme Campos, Nelsinho Trad e Carlos Viana. A assinatura não significa necessariamente voto contrário ao fim da 6×1, mas mostra que uma parcela relevante do Senado já apoiou formalmente um desenho diferente para as relações de trabalho.

Um cruzamento feito pelo Radar Econômico mostra que a resistência potencial chega justamente à comissão que decidirá o primeiro teste da proposta. Dez dos 27 titulares da CCJ são signatários da PEC de Rogério Marinho: Rogério Marinho, Carlos Portinho, Magno Malta, Marcos Rogério, Ciro Nogueira, Esperidião Amin, Hamilton Mourão, Vanderlan Cardoso, Jayme Campos e Oriovisto Guimarães.

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A proposta alternativa não simplesmente amplia o prazo de transição. Ela mantém o regime tradicional da CLT, mas cria a possibilidade de o trabalhador optar por um sistema flexível baseado em horas trabalhadas, com remuneração e direitos proporcionais à jornada. Em determinadas situações, o contrato individual teria prevalência sobre acordos coletivos.

O texto ganhou apoio de uma mobilização empresarial que reuniu cerca de 3 mil entidades de todo o país. Segundo o grupo, as organizações signatárias representam aproximadamente 90% do PIB e mais de 40 milhões de empregos.

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O desafio de Omar, portanto, não é apenas reunir 49 votos para aprovar uma PEC no Senado. O governo precisa preservar, na medida do possível, o texto aprovado pela Câmara. Qualquer alteração de mérito obrigará a proposta a voltar aos deputados e pode inviabilizar a estratégia de concluir a votação antes do primeiro turno. O relator pretende apresentar seu parecer até quinta-feira e tentar votá-lo na CCJ em 2 de setembro. Ele tem dito que prefere evitar alterações e empurrar eventuais ajustes para legislação complementar.

É nesse ponto que os 40 signatários da proposta rival ganham peso. Pode haver mais de 65 senadores dispostos a votar pelo fim da 6×1; o número de votos para aprovar exatamente o modelo que o governo quer promulgar ainda terá de ser testado.