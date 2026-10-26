Governo conta com R$ 636 bilhões de imposto ainda sem alíquota definida

O governo Lula incluiu no Orçamento de 2027 uma previsão de arrecadação de R$ 636 bilhões com a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), embora a alíquota do novo tributo federal sobre o consumo ainda não esteja definida. A decisão entrará na reta final nesta semana: o Tribunal de Contas da União tem até sexta-feira, 30 de outubro, para encaminhar os cálculos ao Senado.

A CBS começará a ser cobrada efetivamente em janeiro, substituindo PIS e Cofins. Caberá aos senadores fixar a alíquota de referência até 15 de dezembro, a partir dos parâmetros estabelecidos pela reforma tributária e dos cálculos elaborados pelo TCU.

O calendário apertado cria uma dificuldade para empresas que precisam fechar preços, contratos e orçamentos antes da virada do ano. Ao mesmo tempo, o novo tributo terá papel central nas contas federais. Somada à previsão de R$ 41,9 bilhões com o Imposto Seletivo, a receita esperada com os dois tributos chega a R$ 677,9 bilhões.

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A definição será acompanhada com atenção pelo setor produtivo, especialmente diante da desaceleração econômica prevista para 2027. A reforma foi estruturada para preservar a arrecadação dos tributos substituídos, mas seu primeiro ano de cobrança efetiva representará um teste importante para a execução do Orçamento e a adaptação das empresas ao novo sistema.