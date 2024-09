Governo coloca na conta R$ 166 bilhões em receitas extras para zerar o déficit em 2025

Conforme detalhado na semana passada, para revisão de despesas, o governo planeja cortar aproximadamente 25,9 bilhões de reais, incluindo 6,4 bilhões de reais em Benefício de Prestação Continuada (BPC), 7,3 bilhões de reais na revisão de gastos do INSS, 3,7 bilhões de reais no Proagro, e 3,2 bilhões de reais na revisão de benefícios por incapacidade. Também estão previstos cortes no Bolsa Família, totalizando 2,3 bilhões de reais, em gastos com pessoal, com 2 bilhões de reais, e em seguro defeso, com 1,1 bilhão de reais.

Caso não consiga essas receitas, porque algumas medidas dependem do aval do Congresso, o governo considera adotar medidas adicionais, como a tributação de grandes empresas de tecnologia e redes sociais, bem como uma tributação global de 15% sobre multinacionais, conforme proposta da OCDE.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, destacou que o orçamento segue a estratégia de corrigir distorções tributárias e é consistente com os planos anteriores, com o objetivo de garantir o equilíbrio fiscal.