Governo central fecha as contas de agosto devendo R$ 13,6 bilhões no mês

Mesmo tendo aumentos na arrecadação, o governo central, que reúne as contas do Tesouro Nacional, do Banco Central e da Previdência Social, registrou em agosto um déficit primário de 13,6 bilhões de reais, revertendo o resultado que havia ficado positivo, em 10,8 bilhões de reais, em julho.

O resultado primário aponta em quanto as despesas do governo ficaram maiores ou menores do que as receitas, e sem considerar os gastos com juros. Quando as despesas ficam dentro do arrecadado, há superávit, e quando ultrapassam a arrecadação há déficit.

Na comparação com agosto de 2025, quando as contas ficaram negativas em 15,5 bilhões de reais, houve uma redução do déficit, já considerando a inflação, de 16%. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 29, pelo Tesouro.

Continua após a publicidade O resultado negaativo vem de uma receita líquida total que somou 187,9 bilhões de reais no mês — 3,5% superior que um ano antes — e despesas que foram a 201,5 bilhões de reais, num aumento de 1,9% na comparação com agosto de 2025. As variações já descontam a inflação do período. Siga Seguir no Linkedin Seguir no Telegram Continua após a publicidade

Já considerado o acumulado entre janeiro e agosto, o resultado ficou negativo em 94,9 bilhões de reais, um aumento de 7,1% sobre o déficit registrado nos mesmos meses em 2025, que tinha sido de 85,9 bilhões de reais.