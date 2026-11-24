O Ministério de Minas e Energia não exigiu a submissão prévia dos contratos que conferem ao Departamento de Guerra dos Estados Unidos poderes sobre ativos e produtos relacionados à principal mina de terras raras do Brasil, operada pela Serra Verde, em Minaçu, Goiás. Em resposta aos questionamentos do Radar Econômico, a pasta afirmou que não havia obrigação legal de análise prévia desses documentos e que acompanha o assunto por meio das versões públicas disponibilizadas pela Securities and Exchange Commission (SEC), a comissão de valores mobiliários americana.

O acordo acessório firmado em 2 de setembro entre a USA Rare Earth e a US SIIE estabelece que, em determinadas situações de conflito envolvendo os Estados Unidos, o Pentágono poderá designar ativos e produtos como prioritários à segurança nacional americana, restringindo sua transferência a terceiros. O documento foi disponibilizado na SEC em 12 de novembro. Questionado pela coluna, o ministério não esclareceu quando tomou conhecimento dessas disposições.

A situação ganha contornos ainda mais delicados diante da legislação sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 16 de setembro. O novo marco dos minerais críticos e estratégicos subordina as atividades do setor à soberania nacional e prevê a análise, pelas autoridades brasileiras, de determinadas operações societárias, contratos internacionais e transferências de direitos minerários.

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Os próprios contratos firmados no exterior contemplam a possibilidade de mudanças legislativas que afetem o cumprimento das obrigações assumidas. O acordo de fornecimento estabelece mecanismos de renegociação diante de alterações regulatórias, enquanto o documento acessório prevê salvaguardas relacionadas ao cumprimento da legislação aplicável.

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Em sua manifestação, o Ministério de Minas e Energia ressaltou que o novo marco regulatório deverá respeitar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. A pasta afirmou ainda não ter identificado riscos ao funcionamento da mina. Permanece sem resposta, contudo, uma questão fundamental: como se dará a compatibilização entre os interesses estratégicos brasileiros e os poderes contratuais concedidos ao governo americano sobre a operação.