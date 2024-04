Governo apresenta nesta segunda-feira a LDO com a meta fiscal para 2025

O Ministério do Planejamento e Orçamento apresenta nesta segunda-feira, 15, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. A peça, que serve para balizar as discussões do Orçamento para o próximo ano, está rodeada de expectativas, já que o governo federal deve apresentar uma nova meta de resultado fiscal para o próximo ano.

O arcabouço fiscal — a regra de controle dos gastos públicos que substituiu o teto de gastos — propôs ajuste gradual das contas públicas, com meta de déficit zero em 2024 (ainda mantida), superávit de 0,5% em 2025 e superávit de 1% em 2026, com margem de tolerância é de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos.

Nas últimas semanas, a preocupação quanto a sustentabilidade da meta para o próximo ano foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lançou a possibilidade de redução da meta de superávit primário, estipulada pelo arcabouço fiscal em 0,5% do PIB, para algo em torno de 0,25%. O ministro mencionou dificuldades em avançar na agenda econômica diante do cenário político fragmentado em meio ao ano eleitoral, afirmando que a meta estabelecida no marco fiscal não parece mais “factível”.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também admitiu que a discussão sobre a meta fiscal está sob a mesa, mas que o governo também precisa revisar suas despesas. Segundo ela, “já está se exaurindo o aumento do orçamento brasileiro pela ótica da receita, ou seja, por meio de medidas para aumentar a arrecadação” e que “passar disso significaria aumentar imposto”. Continua após a publicidade Nesse contexto, surge a proposta de incluir na LDO uma medida que visa reduzir o nível de indexação dos gastos públicos e dos pisos constitucionais, tais como saúde e educação. Na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de Transição, esses pisos foram ajustados para 15% e 18%, respectivamente, em relação à participação no total arrecadado. No entanto, o desafio reside não apenas em identificar as áreas passíveis de corte, mas também em enfrentar os debates necessários para implementar tais mudanças, considerando o contexto eleitoral e os trâmites legislativos.

Tramitação

A LDO é um projeto que baliza as metas para o Orçamento do próximo ano e, constitucionalmente, precisa ser apresentada até 15 de abril de cada ano e sua votação é necessária para que o Congresso entre em recesso. A peça orçamentária é apresentada pelo governo até 31 de agosto, e deve ser aprovada ao fim de cada ano para que o Orçamento entre em vigor no ano seguinte.

No texto da LDO, além de toda a discussão sobre meta, a LDO apresenta projeções do governo para o Produto Interno Bruto, reajuste de salário mínimo e cronograma para a execução das emendas parlamentares (individuais e de bancada).