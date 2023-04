Governo apresenta arcabouço e prevê prestação de contas do BC

O governo federal enviou ao Congresso Nacional o texto do novo arcabouço fiscal. A peça tem, além das diretrizes apresentadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para controle das contas públicas, uma previsão de que o Banco Central preste contas semestrais ao Congresso Nacional.

Até então, a sugestão de qualquer espécie de controle do BC partia da ala política do Planalto, bastante vocal em críticas ao atual patamar da taxa de juros no Brasil, em 13,75% ao ano. Essa previsão de prestação de contas no texto escrito pela Fazenda e o Planejamento reforça a preocupação do governo com a política monetária.

“No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e das metas das políticas monetária, creditícia e cambial, de forma a evidenciar o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços”, afirmou projeto encaminhado ao Congresso.

Mais cedo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, voltou a investir contra o presidente do BC Roberto Campos Neto, ao dizer que ele “prejudica o país ao beneficiar só a parcela da população que já está ganhando”. De acordo com ela, o presidente do BC prioriza o lucro de quem vive de rendimentos e por isso trata o acesso à casa própria como um problema.

Substituto do teto

O novo arcabouço fiscal substituirá o novo teto de gastos, caso aprovado. A proposta prevê que, a cada ano, o crescimento máximo dos gastos públicos seja de 70% do crescimento da receita primária entre julho a junho. Há ainda um segundo limite. O governo terá que respeitar um intervalo fixo para o crescimento real das despesas. Essa banda vai variar entre 0,6% e 2,5% de crescimento real.

O texto chega ao parlamento como Projeto de Lei Complementar. Isso representa uma dificuldade extra ao governo, já que a matéria só poderá ser aprovada pelo quórum de maioria absoluta, em dois turnos de discussão e votação. Se fosse apresentado como Lei Ordinária, o processo seria um pouco mais simples e a aprovação seria apenas por maioria absoluta dos parlamentares presentes durante a votação.

“Em nenhum momento pensamos em colocar parâmetros em Lei Ordinária. A LDO traz alguns parâmetros, como deve ser, mas toda a estrutura do arcabouço está no PLP”, disse a ministra do Planejamento, Simone Tebet sobre o texto.