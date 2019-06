Governo anuncia R$ 225,5 bilhões para o Plano Safra

O Plano Safra 2019/20 terá 225,5 bilhões de reais em recursos para a agricultura empresarial e familiar, anunciou nesta terça-feira, 18, o Ministério da Agricultura. O valor é um pouco acima do volume do ano passado, de 225,3 bilhões de reais. A liberação dos recursos do plano agrícola começará em julho e seguirá até junho do ano que vem.

Do total, 222,74 bilhões de reais serão destinados ao para crédito rural, sendo 169,3 bilhões de reais para custeio, comercialização e industrialização, e 53,4 bilhões de reais em crédito para investimentos.

Diante de uma quase estabilidade nos recursos para o crédito, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comentou que não é fácil, no quadro de aperto orçamentário atual, “anunciar grandes cifras como as de hoje”. Ela ressaltou, no entanto, que a agricultura familiar e a empresarial estão sob o mesmo teto, destacando ainda que o Tesouro Nacional disponibilizou de forma inédita mais recursos para subvenção dos pequenos produtores (Pronaf) do que para os demais, um volume de quase 5 bilhões de reais.

O total de recursos do plano 2019/20 prevê ainda 1,85 bilhão de reais para apoio à comercialização, que inclui compras de produtos agrícolas pelo governo. O ministério informou que o volume de recursos para subvenção do prêmio do seguro rural mais do que dobrou, para 1 bilhão de reais. Outra novidade do plano é o financiamento de moradias rurais, que terá 500 milhões de reais.

O ministério informou ainda que os juros para financiamento de custeio, comercialização e industrialização ficarão entre 3% e 4,6% ao ano para pequenos produtores; para médios produtores, em 6% ao ano; e 8% para demais produtores. Os programas de investimento terão juros de 3% a 10,5% ao ano.