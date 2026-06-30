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Economia

Governo anuncia Plano Safra 2026/2027 com 525 bilhões de reais para crédito rural

Taxas de juros variam de 8% a 12,5%, mas produtores que comprovarem boas práticas ambientais podem obter redução no custo do dinheiro

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 14h31
Produção de soja: o agronegócio brasileiro sente o peso do aumento do diesel e dos fertilizantes
APOIO Campo de soja: produtores contarão com menos recursos para custeio no Plano Safra 2026/2027 (Dado Galdieri/Bloomberg/Getty Images)
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Governo anuncia Plano Safra 2026/2027 com 525 bilhões de reais para crédito rural Priorize VEJA no Google

O governo anunciou, nesta terça-feira 30, o Plano Safra 2026/2027. O novo ciclo contará com 525 bilhões de reais para os produtores rurais, antes os 516 bilhões do plano anterior. O crédito previsto para custeio e comercialização soma 385 bilhões de reais, menos que os 415 bilhões da safra 2025/2026. Já os recursos destinados a investimentos subiram de 102 bilhões para 140 bilhões de reais.

Os recursos serão divididos entre dez linhas de crédito, tais como o Pronamp – focado em produtores de médio porte -, o Moderfrota para a compra de máquinas agrícolas, e o Renovagro, destinado à recuperação e conversão de pastagens. As taxas de juro vão de 8% a 12,5% ao ano.

O Plano Safra prevê a redução de até 1 ponto percentual na taxa de juro de produtores que comprovarem que adotam boas práticas ambientais.

 

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