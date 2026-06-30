Governo anuncia fim de subsídio ao diesel a partir desta quarta-feira

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou o fim do subsídio de 35 centavos por litro aplicado ao diesel. A medida entrará em vigor a partir desta quarta-feira, 1º de julho, por meio de portaria. A medida vigorava desde 12 de março, quando o agravamento do conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irã fez a cotação do petróleo disparar e, com ele, o preço dos combustíveis. Segundo Durigan, a expectativa de um acordo entre americanos e iranianos fez o preço da commodity retroceder a níveis próximos ao do início da guerra – cerca de 70 dólares por barril do tipo Brent – e, portanto, o subsídio não é mais necessário.

O ministro acrescentou que o governo estuda a retirada de outras subvenções que ainda estão em vigor, com destaque para um segundo subsídio ao diesel de 1,12 real por litro, e outro de 44 centavos aplicado ao preço da gasolina. Durigan não forneceu, contudo, uma previsão para a retirada de tais auxílios.

Também hoje, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que o fim dos subsídios reforça o compromisso do governo com a meta fiscal de 2026. Moretti observou ainda que o conjunto de medidas adotadas para conter o preço dos combustíveis podem custar até 16 bilhões de reais aos cofres públicos. Desse total, 7,5 bilhões já teriam sido consumidos. O restante se refere às subvenções ainda em vigor: o subsídio de 1,12 real por litro do diesel; o subsídio de 44 centavos por litro da gasolina; o subsídio ao gás de cozinha (GLP); a desoneração de tributos federais sobre o biodiesel; e a desoneração de tributos sobre o querosene de aviação.