Governo anuncia bloqueio de R$ 1,7 bi para cumprir teto de gastos

O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) anunciou nesta segunda-feira, 22, a necessidade de bloqueio de 1,7 bilhão de reais em despesas discricionárias do Orçamento para cumprir a regra do teto de gastos. A decisão veio após uma revisão no volume de despesas, que teve um aumento da projeção em 24,2 bilhões de reais. Os dados constam no Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, documento que orienta a execução do Orçamento e é publicado a cada dois meses.

“O detalhamento do bloqueio de R$ 1,7 bilhão será discriminado no dia 30 quando da publicação do decreto de programação [orçamentária]”, informou o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos.

Os últimos meses registraram uma elevação nas despesas, puxadas principalmente pelos impactos do novo valor do salário mínimo, que passou para 1.320 reais desde o dia 1º de maio, incidindo sobre benefícios previdenciários, seguro-desemprego, abono, entre outros gastos obrigatórios.

A pasta também citou 3,9 bilhões de reais de repasses para estados e municípios a partir da sanção da Lei Paulo Gustavo, que destinou recursos para o setor cultural, além da complementação do piso nacional da enfermagem. Esses bloqueios poderão ser revertidos mais adiante com mudanças nas estimativas de receitas e despesas.

Esses números reverteram a folga de 13,6 bilhões de reais no teto de gastos que havia sido apresentada no relatório anterior. O teto de gastos deverá ser substituída por uma nova regra fiscal, que vai à votação esta semana na Câmara dos Deputados. O teto seria estourado neste ano, mas a PEC da Transição, promulgada no fim do ano passado, retirou do limite de gastos 145 bilhões de reais do Bolsa Família e até 23 bilhões de reais em investimentos, caso haja excesso de arrecadação.

(Com Agência Brasil)

