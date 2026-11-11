Governo ainda não sabe bem como pretende tirar os Correios do buraco

O governo federal parece ter encontrado uma solução para manter os Correios funcionando, mas ainda não demonstrou como pretende fazer a empresa voltar a andar com as próprias pernas. Depois de garantir empréstimos que somam 19 bilhões de reais e prever uma nova injeção de pelo menos 6 bilhões em 2027, Brasília continua sem apresentar um diagnóstico público atualizado sobre a eficácia das medidas destinadas a recuperar a estatal. Questionado pelo Radar Econômico, de VEJA, o Ministério das Comunicações não esclareceu quais metas do plano de reestruturação estão atrasadas nem se os recursos previstos serão suficientes para evitar novos socorros.

O problema não é exatamente a falta de planejamento. Os Correios têm um programa de recuperação que prevê demissões voluntárias, venda de imóveis, redução de despesas e reorganização operacional. O que falta demonstrar é que a receita está funcionando. Em fiscalização realizada neste ano, o Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que o programa de desligamento voluntário havia alcançado apenas 3.748 adesões até abril, diante de uma meta de 10 mil para 2026. A venda de imóveis, que deveria render 1,5 bilhão de reais no ano, havia arrecadado somente 11,3 milhões. Não há, na resposta enviada à coluna, informações atualizadas sobre a recuperação desses indicadores.

O dinheiro, por sua vez, continua entrando na equação. Depois do empréstimo de 12 bilhões de reais contratado em dezembro de 2025, a Fazenda autorizou, no fim de outubro, garantia federal para uma nova operação de 7 bilhões. O governo também reservou na proposta orçamentária de 2027 um aporte de 6 bilhões de reais, exigido pelas condições do financiamento anterior. Em outras palavras, há uma estratégia financeira para sustentar a recuperação, mas ainda falta comprovar que a reestruturação permitirá à companhia recuperar sua capacidade de pagamento.

O TCU já havia chamado atenção para essa contradição. Ao examinar o plano, o tribunal apontou insuficiência na demonstração das premissas operacionais e financeiras utilizadas para justificar o socorro. Alertou também que o descumprimento significativo das medidas poderia provocar o vencimento antecipado do empréstimo de 12 bilhões de reais, transferindo à União uma obrigação potencialmente bilionária. O risco não significa que os credores tenham acionado essa cláusula, mas ajuda a explicar por que o desempenho dos Correios deixou de ser um problema restrito à administração da empresa.

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Procurado pela VEJA, o Ministério das Comunicações informou que acompanha a reestruturação por meio de análises, relatórios e balanços periódicos. Ressaltou, porém, que os Correios têm autonomia administrativa e que as decisões relacionadas à necessidade de recursos e ao equilíbrio financeiro são examinadas pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR). A pasta não informou se alguma medida corretiva já foi recomendada nem respondeu objetivamente se o aporte previsto para 2027 será suficiente.

Com prejuízo de aproximadamente 5,5 bilhões de reais somente no primeiro semestre de 2026, os Correios entram na reta final do ano ainda dependentes da execução de um plano cujos resultados não foram detalhados pelo governo à reportagem. A estatal ganhou tempo com os empréstimos. A dúvida é se conseguirá aproveitar esse fôlego para recuperar o negócio ou se, mais adiante, Brasília terá de voltar a discutir quem pagará a conta.