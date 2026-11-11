ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Governo ainda não sabe bem como pretende tirar os Correios do buraco

Com bilhões de reais em empréstimos e novo aporte previsto para 2027, Brasília não esclarece se o plano de recuperação da estatal está funcionando

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 13h00
Dois homens uniformizados, um de boné azul, organizam pacotes e correspondências em prateleiras de um centro de distribuição. Um deles usa um smartphone para registrar informações, enquanto o outro manuseia itens nas divisórias.
Correios (Joédson Alves/Agência Brasil/.)
Continua após publicidade
Governo ainda não sabe bem como pretende tirar os Correios do buraco Priorize VEJA no Google

O governo federal parece ter encontrado uma solução para manter os Correios funcionando, mas ainda não demonstrou como pretende fazer a empresa voltar a andar com as próprias pernas. Depois de garantir empréstimos que somam 19 bilhões de reais e prever uma nova injeção de pelo menos 6 bilhões em 2027, Brasília continua sem apresentar um diagnóstico público atualizado sobre a eficácia das medidas destinadas a recuperar a estatal. Questionado pelo Radar Econômico, de VEJA, o Ministério das Comunicações não esclareceu quais metas do plano de reestruturação estão atrasadas nem se os recursos previstos serão suficientes para evitar novos socorros.

O problema não é exatamente a falta de planejamento. Os Correios têm um programa de recuperação que prevê demissões voluntárias, venda de imóveis, redução de despesas e reorganização operacional. O que falta demonstrar é que a receita está funcionando. Em fiscalização realizada neste ano, o Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que o programa de desligamento voluntário havia alcançado apenas 3.748 adesões até abril, diante de uma meta de 10 mil para 2026. A venda de imóveis, que deveria render 1,5 bilhão de reais no ano, havia arrecadado somente 11,3 milhões. Não há, na resposta enviada à coluna, informações atualizadas sobre a recuperação desses indicadores.

O dinheiro, por sua vez, continua entrando na equação. Depois do empréstimo de 12 bilhões de reais contratado em dezembro de 2025, a Fazenda autorizou, no fim de outubro, garantia federal para uma nova operação de 7 bilhões. O governo também reservou na proposta orçamentária de 2027 um aporte de 6 bilhões de reais, exigido pelas condições do financiamento anterior. Em outras palavras, há uma estratégia financeira para sustentar a recuperação, mas ainda falta comprovar que a reestruturação permitirá à companhia recuperar sua capacidade de pagamento.

O TCU já havia chamado atenção para essa contradição. Ao examinar o plano, o tribunal apontou insuficiência na demonstração das premissas operacionais e financeiras utilizadas para justificar o socorro. Alertou também que o descumprimento significativo das medidas poderia provocar o vencimento antecipado do empréstimo de 12 bilhões de reais, transferindo à União uma obrigação potencialmente bilionária. O risco não significa que os credores tenham acionado essa cláusula, mas ajuda a explicar por que o desempenho dos Correios deixou de ser um problema restrito à administração da empresa.

Siga
Continua após a publicidade

Procurado pela VEJA, o Ministério das Comunicações informou que acompanha a reestruturação por meio de análises, relatórios e balanços periódicos. Ressaltou, porém, que os Correios têm autonomia administrativa e que as decisões relacionadas à necessidade de recursos e ao equilíbrio financeiro são examinadas pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR). A pasta não informou se alguma medida corretiva já foi recomendada nem respondeu objetivamente se o aporte previsto para 2027 será suficiente.

Com prejuízo de aproximadamente 5,5 bilhões de reais somente no primeiro semestre de 2026, os Correios entram na reta final do ano ainda dependentes da execução de um plano cujos resultados não foram detalhados pelo governo à reportagem. A estatal ganhou tempo com os empréstimos. A dúvida é se conseguirá aproveitar esse fôlego para recuperar o negócio ou se, mais adiante, Brasília terá de voltar a discutir quem pagará a conta.

Publicidade
TAGS:
Correios
Ministério das Comunicações
Radar Econômico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).