Google unifica sistemas de pagamento em novo aplicativo

O Google anunciou que o sistema de pagamento Google Pay começa a ser disponibilizado nesta terça-feira para os usuários brasileiros do sistema Android. O aplicativo agrega todas as formas de pagamento do Google, que facilitam a conclusão de transações pela internet e lojas físicas.

O novo aplicativo disponibiliza a opção ‘pagar com Google’, que envia informações cadastradas em sua conta do Google para os comerciantes, o que acaba com a necessidade de preencher formulários com dados pessoais. O Google Pay também traz a opção de pagamento por aproximação, tecnologia que substitui o cartão de crédito ou débito na hora do pagamento e permite que as transações sejam concluídas ao aproximar o smartphone das maquininhas de cartões.

Por enquanto, o aplicativo aceita apenas o cadastro de cartões com a bandeira Visa do Banco do Brasil (crédito e débito), Bradesco (crédito e débito), Caixa (débito), Neon (débito), Porto Seguro (crédito) e Brasil Pré-Pagos (débito).

Entre as lojas físicas que aceitam o pagamento por aproximação estão o Carrefour, Hering, Kalunga, DrogaRaia, entre outras. Na internet, iFood, Magazine Luiza, Peixe Urbano, Hotel Urbano e HU têm suporte para o Pagar com Google.

Na aba “página inicial” do aplicativo, o usuário encontra informações sobre suas compras recentes e lojas próximas. O Google Pay também conta com um sistema de criptografia e segurança para proteger a conta e dados pessoais do usuário.