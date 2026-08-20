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Google libera um ano grátis de plano de IA para estudantes; veja como resgatar

No Brasil, universitários elegíveis recebem o Google AI Plus; benefício exige comprovação de matrícula e será renovado automaticamente após o período gratuito

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 15h29 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h30
Close-up of a person's hand holding an iPhone and using Google AI Mode, an experimental mode utilizing artificial intelligence and large language models to process Google search queries, Lafayette, California, March 24, 2025.
A promoção pode ser resgatada até 31 de dezembro de 2026 e fica disponível por doze meses a partir da ativação. (Smith Collection/Gado/Getty Images)
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O Google passou a oferecer um ano gratuito de seu plano pago de inteligência artificial a estudantes universitários. No Brasil, o benefício dá acesso ao Google AI Plus, que amplia os limites de uso do Gemini e inclui 400 GB de armazenamento no Gmail, Drive e Google Fotos.

A oferta é diferente nos Estados Unidos, onde os estudantes elegíveis recebem gratuitamente o Google AI Pro, modalidade mais completa que oferece limites maiores de uso e 5 TB de armazenamento. Portanto, apesar de parte da divulgação mencionar o AI Pro, esse não é o plano gratuito destinado aos novos inscritos brasileiros.

A promoção pode ser resgatada até 31 de dezembro de 2026 e fica disponível por doze meses a partir da ativação. Segundo os termos oficiais da oferta, é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino superior elegível, usar uma conta pessoal do Google e comprovar a condição de estudante.

Como conseguir o plano gratuito?

O estudante deve acessar o endereço gemini.google.com/students ou a página one.google.com/ai-student e entrar com uma conta pessoal do Google.

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Durante o processo, a empresa solicitará a verificação do vínculo com uma instituição de ensino superior. Também será necessário cadastrar uma forma de pagamento válida, embora nenhuma mensalidade seja cobrada durante os doze meses da promoção.

A oferta não pode ser ativada em uma conta institucional fornecida pela universidade. O cadastro precisa ser feito em uma conta pessoal, ainda que o endereço acadêmico seja solicitado para confirmar a matrícula.

A disponibilidade também depende da instituição de ensino e da aprovação da verificação realizada pelo Google.

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O que está incluído no Brasil?

O Google AI Plus oferece limites de uso duas vezes maiores no Gemini, em comparação com a modalidade gratuita, além de acesso ampliado a modelos avançados e ao Deep Research, ferramenta que pesquisa diferentes fontes para produzir relatórios sobre determinado assunto.

O pacote também inclui o Gemini integrado a serviços do Google, como Gmail, e 400 GB de armazenamento compartilhado entre Drive, Fotos e a caixa de entrada. Algumas ferramentas e modelos podem ter disponibilidade diferente conforme o idioma, a idade do usuário e o país.

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Já o Google AI Pro, oferecido gratuitamente aos estudantes elegíveis nos Estados Unidos, tem limites quatro vezes maiores no Gemini e 5 TB de armazenamento. No Brasil, o Pro pode ser contratado por estudantes com desconto, mas não integra a oferta gratuita anunciada para os novos participantes.

Assinatura será renovada automaticamente

O estudante precisa ficar atento ao fim da promoção. Depois dos doze meses gratuitos, a assinatura será renovada automaticamente pelo preço vigente do plano, caso não seja cancelada antes.

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O cancelamento pode ser feito durante o período promocional. De acordo com o Google, o acesso aos benefícios poderá continuar até o encerramento dos doze meses.

Quem utilizar mais espaço do que o limite gratuito da conta e decidir não manter a assinatura terá de apagar arquivos ou contratar outro plano. Enquanto o armazenamento permanecer acima do limite, a conta poderá ficar impedida de guardar novos conteúdos.

Gemini ganha ferramentas voltadas aos estudos

A oferta acompanha o lançamento de novos recursos educacionais no Gemini e na Busca do Google. Entre as novidades estão questionários personalizados, cadernos para organizar arquivos de cada disciplina e simulações interativas em três dimensões.

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O Gemini também poderá criar materiais de estudo a partir de PDFs, apresentações, documentos e imagens de anotações manuscritas. A proposta é reunir o conteúdo enviado pelo aluno e produzir resumos, exercícios e planos de estudo com base nessas referências.

Outra novidade é a integração do Deep Research ao Gemini Live. O usuário poderá solicitar uma pesquisa por voz e deixar o sistema trabalhando em segundo plano até que o relatório fique pronto.

O Google Lens também ganhará recursos para analisar exercícios fotografados pelo celular, explicar os conceitos envolvidos e apontar possíveis erros. Parte das ferramentas começou a ser liberada na quarta-feira, 19, enquanto outras chegarão gradualmente nas próximas semanas.

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