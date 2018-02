Quais são as principais dúvidas dos brasileiros sobre emprego

O Google divulgou nesta sexta-feira as questões mais procuradas sobre emprego no Brasil nos últimos doze meses. “Como conseguir um emprego” foi a pergunta mais feita pelos brasileiros à plataforma, seguida por “Como fazer um currículo para o primeiro emprego” e “Como se sair bem em uma entrevista de emprego”.

No geral, as principais dúvidas são de ordem prática. “Como pedir emprego” e “Onde procurar emprego” aparecem, respectivamente, em quarto e quinto lugar no ranking.

Já em relação ao desemprego, questões relacionadas a benefícios sociais assumem a liderança. A principal dúvida enviada ao site foi “Como saber se tenho direito ao seguro desemprego”.

O pódio segue com as perguntas “Onde dar entrada no seguro desemprego” e “Quem tem CNPJ pode receber seguro desemprego”, em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O quarto posto foi ocupado por “Quem paga seguro desemprego” e o quinto por “Como fica o seguro desemprego com a reforma trabalhista”.