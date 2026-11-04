Google amplia demissão voluntária em cinco países com pressão de gastos em IA

O Google ampliou seu programa de demissão voluntária para funcionários de cinco países enquanto busca conter custos diante dos investimentos em inteligência artificial. A empresa confirmou à Reuters que começou a oferecer pacotes de desligamento em junho a parte dos empregados no Canadá, na França, na Alemanha, no Japão e na Suíça. A expansão foi revelada pela agência nesta quarta-feira (4).

O número de funcionários que aceitaram as ofertas não foi informado. O programa prevê compensação financeira para quem decide deixar a companhia e dá continuidade a iniciativas adotadas desde 2025 em algumas divisões nos Estados Unidos e no Reino Unido.

A medida ocorre durante uma realocação de recursos na Alphabet, controladora do Google. Embora o quadro total de funcionários tenha crescido nos últimos trimestres, a companhia tem concentrado contratações em áreas consideradas prioritárias, especialmente inteligência artificial e computação em nuvem.

Pacote na Suíça prevê até 12 salários

Na Suíça, onde o Google emprega aproximadamente 5.000 pessoas e mantém um importante centro de engenharia em Zurique, a oferta abrangeu diversas divisões. A unidade de inteligência artificial DeepMind ficou de fora, conforme três pessoas com conhecimento do assunto ouvidas pela Reuters.

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O programa foi anunciado em meados de junho, e os funcionários que solicitaram adesão receberam respostas até meados de julho. As primeiras saídas começaram em agosto.

O pacote suíço ofereceu um mês de salário por ano de serviço, limitado a 12 meses. Um empregado com cinco anos de empresa, por exemplo, teria direito a cinco salários, enquanto alguém com 15 anos receberia o teto de 12. As condições relatadas para a Suíça não foram confirmadas para os demais países.

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Uma das fontes informou à Reuters que pelo menos quatro empregados de uma equipe de aproximadamente 50 pessoas aceitaram a proposta. O dado se refere a esse grupo específico e não permite estimar a adesão no país ou no conjunto da companhia.

Contratações se concentram em inteligência artificial

A diretora financeira da Alphabet, Anat Ashkenazi, tem apontado inteligência artificial e computação em nuvem como prioridades de contratação nas apresentações de resultados. Funcionários do Google Cloud e da DeepMind foram excluídos de ofertas anteriores de desligamento voluntário.

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A expansão internacional mantém essa diferenciação entre áreas, como mostra a exclusão da DeepMind do programa suíço. O movimento combina a redução de equipes em determinadas operações com a contratação de profissionais para os negócios que concentram os investimentos.

A iniciativa não estabelece, por si só, um total de postos eliminados. A adesão depende da decisão dos empregados elegíveis, e a empresa não divulgou uma meta de saídas.

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O Google já recorreu a cortes obrigatórios após ofertas voluntárias em pelo menos uma divisão. Na Suíça, a companhia demitiu mais de 200 funcionários em 2023, episódio que provocou protestos e uma paralisação de empregados.