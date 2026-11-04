ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Google amplia demissão voluntária em cinco países com pressão de gastos em IA

Empresa oferece pacotes de saída a funcionários na Europa, na Ásia e no Canadá enquanto concentra contratações em áreas prioritárias

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 10h27 | Atualizado em 4 nov 2026, 10h28
Letreiro colorido do Google no topo de um edifício moderno com fachada de vidro espelhado, sob um céu azul com nuvens esparsas
A medida ocorre durante uma realocação de recursos na Alphabet, controladora do Google. (Erman Gunes/Getty Images)
Continua após publicidade
Google amplia demissão voluntária em cinco países com pressão de gastos em IA Priorize VEJA no Google

O Google ampliou seu programa de demissão voluntária para funcionários de cinco países enquanto busca conter custos diante dos investimentos em inteligência artificial. A empresa confirmou à Reuters que começou a oferecer pacotes de desligamento em junho a parte dos empregados no Canadá, na França, na Alemanha, no Japão e na Suíça. A expansão foi revelada pela agência nesta quarta-feira (4).

O número de funcionários que aceitaram as ofertas não foi informado. O programa prevê compensação financeira para quem decide deixar a companhia e dá continuidade a iniciativas adotadas desde 2025 em algumas divisões nos Estados Unidos e no Reino Unido.

A medida ocorre durante uma realocação de recursos na Alphabet, controladora do Google. Embora o quadro total de funcionários tenha crescido nos últimos trimestres, a companhia tem concentrado contratações em áreas consideradas prioritárias, especialmente inteligência artificial e computação em nuvem.

Pacote na Suíça prevê até 12 salários

Na Suíça, onde o Google emprega aproximadamente 5.000 pessoas e mantém um importante centro de engenharia em Zurique, a oferta abrangeu diversas divisões. A unidade de inteligência artificial DeepMind ficou de fora, conforme três pessoas com conhecimento do assunto ouvidas pela Reuters.

Siga
Continua após a publicidade

O programa foi anunciado em meados de junho, e os funcionários que solicitaram adesão receberam respostas até meados de julho. As primeiras saídas começaram em agosto.

O pacote suíço ofereceu um mês de salário por ano de serviço, limitado a 12 meses. Um empregado com cinco anos de empresa, por exemplo, teria direito a cinco salários, enquanto alguém com 15 anos receberia o teto de 12. As condições relatadas para a Suíça não foram confirmadas para os demais países.

Continua após a publicidade

Uma das fontes informou à Reuters que pelo menos quatro empregados de uma equipe de aproximadamente 50 pessoas aceitaram a proposta. O dado se refere a esse grupo específico e não permite estimar a adesão no país ou no conjunto da companhia.

Contratações se concentram em inteligência artificial

A diretora financeira da Alphabet, Anat Ashkenazi, tem apontado inteligência artificial e computação em nuvem como prioridades de contratação nas apresentações de resultados. Funcionários do Google Cloud e da DeepMind foram excluídos de ofertas anteriores de desligamento voluntário.

Continua após a publicidade

A expansão internacional mantém essa diferenciação entre áreas, como mostra a exclusão da DeepMind do programa suíço. O movimento combina a redução de equipes em determinadas operações com a contratação de profissionais para os negócios que concentram os investimentos.

A iniciativa não estabelece, por si só, um total de postos eliminados. A adesão depende da decisão dos empregados elegíveis, e a empresa não divulgou uma meta de saídas.

Continua após a publicidade

O Google já recorreu a cortes obrigatórios após ofertas voluntárias em pelo menos uma divisão. Na Suíça, a companhia demitiu mais de 200 funcionários em 2023, episódio que provocou protestos e uma paralisação de empregados.

Publicidade
TAGS:
Economia
Google
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).