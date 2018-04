Golpe que promete benefício do Bolsa Família tenta enganar 600 mil

Interessados em receber o benefício do programa Bolsa Família, do governo federal, estão na mira de hakers. O novo golpe, identificado pelo laboratório da PSafe, empresa especializada em cibercrime, já ameaçou 600 mil brasileiros. nas últimas 24 horas. O objetivo do ataque é infectar smartphones e deixá-los vulneráveis a outros tipos de crime, inclusive com prejuízo financeiro.

As vítimas receberam uma mensagem de WhatsApp induzindo-as a responder três perguntas se quisessem ganhar 954 reais. As questões eram: “você possui o cartão Bolsa Família?”, “você recebe todo mês?” e “você conhece amigos ou parentes que recebe?”.

Uma forma fácil de saber que a mensagem era golpe é que o valor do Bolsa Família não é de 954 reais – esse é o valor do salário mínimo. O pagamento do Bolsa Família varia, podendo chegar a 372 reais por mês para famílias em situação de extrema pobreza que acumulam o benefício básico, o variável e o variável jovem.

Independentemente das respostas, a vítima era encaminhada para uma página que pedia o compartilhamento do falso benefício com dez amigos ou dez grupos no WhatsApp. Após o compartilhamento, o usuário era direcionado a outra página de cadastro para fazer download de aplicativos maliciosos.

“O número de pessoas que estão acessando esse golpe está aumentando nas últimas horas. Esse perfil de golpe utilizando a popularidade do WhatsApp tende a ganhar escala rapidamente”, afirma Emilio Simoni, diretor do dfndr lab.

Para evitar cair em falsas promoções, o especialista reforça a importância de as pessoas criarem o hábito de se certificarem sobre a veracidade de toda informação antes de compartilhá-la com seus contatos.